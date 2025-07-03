Швеция выделит Украине $157 млн на военную помощь
Швеция выделит 1,5 млрд шведских крон ($157 млн) долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X.
«Она [поставка] состоит из более чем 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойных и подводных возможностей, а также большей логистической поддержки», — указал Йонсон.
Кроме того, королевство закупит для передачи Киеву грузовики Volvo, Scania, а также контейнеры для разгрузки оборудования.
Между тем США приостановили поставки высокоточных боеприпасов и ракет для систем ПВО на Украину, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru