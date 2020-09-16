Россиянам посоветовали не ждать быстрого восстановления экономики
Экономист Денис Ракша в эфире НСН усомнился, что в ближайшие три года Россию ожидает экономический рост.
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считает, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года растянется на три года. Самого быстрого восстановления эксперты ожидают от сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, производства пластмассовых и резиновых изделий, говорится в материале. Именно эти отрасли возьмут на себя функцию локомотива российской экономики в ближайшие годы, уверены в НКР.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН предложил исследователям немного скорректировать данные, объяснив, что может произойти рост лишь отдельных сегментов промышленности.
«Статистика иногда играет злую шутку с исследователями, если они недостаточно глубоко погружаются в вопрос. Они смотрят на какую-то циферку, например, по резиновой промышленности, видят там аномальный рост, и думают, что из-за повышенного спроса на резиновые перчатки то же самое будет продолжаться и дальше. Но проблема в том, что основные объемы резиновой промышленности – это не перчатки, а автомобильные шины, производство которых резко упало. На месте исследователей я бы немного скорректировался и объяснил, что расти будет не вся резиново-техническая промышленность, а отдельные ее сегменты, связанные с повышенным потреблением из-за пандемии или из-за еще чего-нибудь», - сообщил он.
Собеседник НСН выразил опасение, что экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Юго-Восточной Азии и Китай может ожидать неудача.
«Сельское хозяйство в общем исчерпало потенциал своего роста на внутреннем рынке, точно так же как и пищевая промышленность. С экспортом тоже пока непонятно, как все будет. Самый очевидный канал экспорта – Китай и Юго-Восточная Азия в целом. Но с Китаем всегда это очень сложно, долго и муторно. Так что не факт, что наш экспорт может быстро вырасти чисто из-за административных ограничений со стороны Китая. Потенциально можно нарастить объемы зерна или мяса птицы, но не факт, что их пустят на этот рынок так быстро и просто. А с остальными странами Юго-Восточной Азии не понятно, каково будет их экономическое положение, и смогут ли они нашу продукцию покупать», - добавил эксперт.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что для скорейшего преодоления кризиса надо перераспределить бюджетные расходы, «направив больше денег на поддержку граждан и экономики, а не на поддержку правоохранительных органов и оборону».
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