Россиянам посоветовали не ждать быстрого восстановления экономики

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считает, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года растянется на три года. Самого быстрого восстановления эксперты ожидают от сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, производства пластмассовых и резиновых изделий, говорится в материале. Именно эти отрасли возьмут на себя функцию локомотива российской экономики в ближайшие годы, уверены в НКР.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН предложил исследователям немного скорректировать данные, объяснив, что может произойти рост лишь отдельных сегментов промышленности.

«Статистика иногда играет злую шутку с исследователями, если они недостаточно глубоко погружаются в вопрос. Они смотрят на какую-то циферку, например, по резиновой промышленности, видят там аномальный рост, и думают, что из-за повышенного спроса на резиновые перчатки то же самое будет продолжаться и дальше. Но проблема в том, что основные объемы резиновой промышленности – это не перчатки, а автомобильные шины, производство которых резко упало. На месте исследователей я бы немного скорректировался и объяснил, что расти будет не вся резиново-техническая промышленность, а отдельные ее сегменты, связанные с повышенным потреблением из-за пандемии или из-за еще чего-нибудь», - сообщил он.