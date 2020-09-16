«Посмотрели, нарисовали». Экономист о прогнозе роста от Минэкономразвития
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал о своих сомнениях относительно оптимизма Минэкономразвития.
Минэкономразвития ожидает в текущем году роста реальных заработных плат на 1,5% вместо спада на 3,6%, который прогнозировался ранее. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020 года, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023 году - 2,5%.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН выразил сомнения в этих оценках.
«Непонятно, откуда этот оптимизм», - сказал он.
По словам экономиста, в России еще не разобрались с последствиями весенней самоизоляции и не понимают, сколько предприятий в стране реально закроется и что будет с безработицей.
«Плюс к этому нам обещают в октябре вторую волну коронавируса. Это будет означать вторую волну ограничений и те бизнесы, которые пережили первую самоизоляцию, не факт, что переживут вторую. Например, все сервисные бизнесы вообще не имеют никаких запасов», рассказал экономист.
«Нет никаких реальных оснований ждать такого подъема, нет никаких мощных программ стимулирования экономики, нет ничего. Посмотрели, нарисовали, дали такой прогноз», - резюмирует эксперт.
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