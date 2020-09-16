«Посмотрели, нарисовали». Экономист о прогнозе роста от Минэкономразвития

Минэкономразвития ожидает в текущем году роста реальных заработных плат на 1,5% вместо спада на 3,6%, который прогнозировался ранее. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020 года, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023 году - 2,5%.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН выразил сомнения в этих оценках.

«Непонятно, откуда этот оптимизм», - сказал он.