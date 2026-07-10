По словам собеседника НСН, некоторая девальвация рубля не смогла нарастить спрос на ипотеку.

«Девальвация рубля могла бы подстегнуть спрос на ипотеку, но люди пока не спешат выносить из банков депозиты. Они закрываются, люди забирают средства, но, как показывает практика, они их никуда не несут. Ни в квартиры, ни в машины, ни в валюту никто не вкладывается, предыдущая модель сбережений не работает», — добавила эксперт.

Радченко также указала на то, что на фоне сокращения предложения в сегменте доступного жилья наметила рост недвижимости бизнес-класса и элитного жилья.

«Сокращение новых площадок в сегменте доступного жилья идет по всей стране, Москва в этом плане не исключение. Застройщики не спешат инвестировать свои средства в площадки, которые непонятно, кому продавать. Однако идет рост бизнес-класса и элит-класса, потому что там основная категория покупателей — это люди, которым не нужна ипотека, кроме того, свои средства они сейчас могут тратить только в России. Их доходы увеличиваются, и они вкладывают средства в элитное жилье. Так что такие застройщики чувствую себя вполне уверенно», — заявила собеседница НСН.

В заключение эксперт подчеркнула, что снижения цен на жилье ждать не стоит.

«Никакого снижения цен не будет. Во-первых, есть инфляция, которая давит на застройщиков так же, как и на всех граждан. Это сказывается на стоимости материалов, рабочей силы, как вы понимаете, сейчас дефицит мужчин. Кроме того, застройщики завязаны с банками, а банк свою модель рассчитывает из определенной ценовой политики. Сейчас застройщик не может быть самостоятельным в этом плане», — заключила она.