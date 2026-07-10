Спрос исчерпан: Почему за полгода рухнули продажи нового жилья
Увеличить спрос на ипотеку не помогло даже некоторое ослабление рубля — россияне закрывают депозиты в банках, но ни во что не вкладывают деньги, сказала НСН Ирина Радченко. В свою очередь Михаил Хорьков связал падение продаж новостроек с отсутствием новых стимулов для спроса.
Среди причин резкого спада продаж нового жилья — исчерпание покупательского спроса, ужесточение условий льготной ипотеки и замедление снижения ключевой ставки. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Первое полугодие для рынка новостроек Москвы стало одним из самых слабых с точки зрения спроса со времен пандемии, сообщило издание РБК со ссылкой на опрос «РБК Недвижимость». Отмечается, что продажи строящегося жилья в столице за первые шесть месяцев год к году снизились более чем на 30%. Радченко объяснила причины сложившейся тенденции.
«Тут комплекс причин. Первая — это исчерпание покупательского спроса. Те люди, у которых были деньги, которым нужна была квартира для жизни или для инвестиций, уже давным-давно купили жилье, а нового “жирка” не образуется — инфляция растет, доходы не растут, бизнес закрывается, и сейчас людям достаточно тревожно вкладывать в квартиру десятки миллионов рублей и брать ипотеку на 20-30 лет. Вторая причина — чисто юридическая. Дело в том, что основным драйвером покупок в новостройках были семьи с детьми. Но с 1 февраля произошло ужесточение условий по льготной ипотеке для этой категории граждан, одного ребенка уже недостаточно. Так что здесь часть клиентов тоже отсеялась, брать семье с детьми ипотеку под 16-18%, думаю, не очень разумно. Следующая причина — то, что ключевая ставка не снижается, непонятно, когда процент по ипотеке составит хотя бы 10-12%, а еще лучше — 8-9%. Думаю, граждане понимают, что рефинансировать ипотеку еще долго не получится, а платить придется им, а не застройщикам, которые предлагают взять ипотеку сейчас», — сказала Радченко.
По словам собеседника НСН, некоторая девальвация рубля не смогла нарастить спрос на ипотеку.
«Девальвация рубля могла бы подстегнуть спрос на ипотеку, но люди пока не спешат выносить из банков депозиты. Они закрываются, люди забирают средства, но, как показывает практика, они их никуда не несут. Ни в квартиры, ни в машины, ни в валюту никто не вкладывается, предыдущая модель сбережений не работает», — добавила эксперт.
Радченко также указала на то, что на фоне сокращения предложения в сегменте доступного жилья наметила рост недвижимости бизнес-класса и элитного жилья.
«Сокращение новых площадок в сегменте доступного жилья идет по всей стране, Москва в этом плане не исключение. Застройщики не спешат инвестировать свои средства в площадки, которые непонятно, кому продавать. Однако идет рост бизнес-класса и элит-класса, потому что там основная категория покупателей — это люди, которым не нужна ипотека, кроме того, свои средства они сейчас могут тратить только в России. Их доходы увеличиваются, и они вкладывают средства в элитное жилье. Так что такие застройщики чувствую себя вполне уверенно», — заявила собеседница НСН.
В заключение эксперт подчеркнула, что снижения цен на жилье ждать не стоит.
«Никакого снижения цен не будет. Во-первых, есть инфляция, которая давит на застройщиков так же, как и на всех граждан. Это сказывается на стоимости материалов, рабочей силы, как вы понимаете, сейчас дефицит мужчин. Кроме того, застройщики завязаны с банками, а банк свою модель рассчитывает из определенной ценовой политики. Сейчас застройщик не может быть самостоятельным в этом плане», — заключила она.
В свою очередь эксперт-аналитик Российской гильдии риэлторов, директор компании «ХОД Консалтинг» Михаил Хорьков отметил в беседе с НСН, что спад продаж произошел на фоне прекращения работы старых факторов поддержания спроса и отсутствия новых стимулов.
«В первой половине 2026 года рынок новостроек попал на пересменку: старые факторы поддержания спроса перестали работать, а новые стимулы пока не созданы. Даже риск трансформации семейной ипотеки не привел к сильному росту продаж. Ожидаемое повышение активности оказалось умеренным, а общей рыночной проблемой и для бизнеса, и для покупателей стал горизонт планирования. Он максимально сузился, и это давит на практику принятия решений», — сказал Хорьков.
Ранее старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин заявил, что долгосрочные жилищные вклады найдут свою аудиторию, но широкой популярности у этого финансового продукта в текущих реалиях не будет.
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