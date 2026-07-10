Телеграм: Киев горит, НАТО скрипит, МОК отступает
Россия нанесла удары по Украине, страны НАТО "со скрипом" провели саммит, а МОК "разбанил" российских спортсменов.
Удары ВС РФ по Украине
На этой неделе Вооруженные силы России продолжили наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, в том числе в Киеве и его окрестностях. Среди прочего российские войска атаковали склад боеприпасов в городе Вишневое Киевской области, где хранились снаряды с обедненным ураном.
Канал «Илья Муромцев» комментирует заявление Зеленского о том, что пострадали мирные горожане:
«Вы разместили огромный склад БК прямо в жилых кварталах, чем по всем законам и правилам войны совершили военное преступления против собственного народа. Россия нанесла масштабный удар по военным объектам высокоточным оружием, после чего начался пожар, взрыв и неконтролируемый разлет боеприпасов, в результате чего были разрушены гражданские здания и погибли люди. Режим Зеленского это в прямом смысле террористы, которые прячутся за спинами собственного населения и ведут оттуда огонь. А СБУ только набутылит тех, кто эти прилеты снимал, и назначит очередных "корректировщиков" и "агентов Кремля"».
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что Россия не только уничтожает военную инфраструктуру в тылу врага, но одновременно освобождает новые территории в ходе наступлений:
«Да, дорогие друзья, после освобождения Константиновки, конечно, ситуация для ВСУ на линии фронта становится еще хуже. Теперь для армии России открыта дорога на Краматорск и Славянск – последние крупные населенные пункты на территории ДНР. Освобождение Славянска, с которого, собственно, и началась "Русская весна" в 2014 году – это очень серьезный моральный удар по состоянию украинских боевиков. Впрочем, им сейчас и так нехорошо – если вы наблюдали за ночными перфомансами в Киеве, где взрывалось все, что только могло, то прекрасно понимаете, о чем я».
«338» занимается промежуточными подсчетами:
«Минус 35 АЗС в различных регионах Украины за 12 суток. Это минус 35 комплексов, на которых ВСУшники заправляли свой транспорт или "гуманитарные машины". В это же время поражаются и другие энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ: логистические терминалы, включая склады "Новой почты", транспортные хабы, включая стоянки грузового транспорта, топливохранилища и ж/д составы. Кривой Рог и Новомосковск (Днепропетровская обл.), Полтавская, Черниговская, Одесская области, а также временно оккупированные города ДНР и Запорожской области – Краматорск, Шахтерское, Просяная, Александровка, Михайло-Лукашово. География ударов только расширяется. Эффективность ударов – в заревах пожаров, которые видны на километры. Уничтожаемые запасы горючего противник не успевает восполнять. Во фронтовой и прифронтовой зоне энергетика противника умножается на ноль. Отступать – только на своих двоих, уничтожая или оставляя ВС РФ технику в качестве трофеев».
«Хроники Гераней» пишут, что ВС РФ ведут радиоэлектронную борьбу со спутниковой интернет-системой Starlink:
«Операции киевских беспилотников средней дальности, которые нацелены на логистические центры в десятках километров за линией фронта, в значительной степени зависят от сети Starlink для удаленной связи пилотов. Ранее считалось, что спутниковая инфраструктура, созданная SpaceX, в значительной степени устойчива к электронному перехвату. Сергей Бескрестнов, советник министерства обороны Украины, заявил, что российские войска развертывают специальное средство радиоэлектронной борьбы, известное как "Волна Купол гарант". Система генерирует сигнал, который может дестабилизировать связь Starlink на площади около 20 квадратных километров. На данный момент украинские военные обнаружили примерно 10 таких специализированных установок для создания помех. Роб Ли, старший научный сотрудник базирующегося в США Института внешнеполитических исследований, отметил, что расширение производства этих средств постановки помех может существенно затруднить проведение Киевом глубоких воздушных операций».
«Книга Носовича» напоминает, что массированные удары обрушились на Украину в канун и во время саммита НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре:
«Парадоксальная ситуация накануне саммита НАТО сложилась у Киева и его группы поддержки на Западе. Они сами себя перехитрили. Им бы сейчас врубить мощность на все децибелы, возвысить голос и воззвать. Украине отчаянно помощь, Украина зашивается, не вывозит. Российская армия наступает, захватывает стратегически важные промышленные и транспортные узлы, Киев бомбят так, как никогда за все четыре года войны, и ПВО не справляется. Нужно срочно на порядок увеличить финансирование и поставки оружия, потому что поражение Украины станет поражением Свободного мира. Но все они захлебываются криком и наступают на горло собственной песне, потому что актуальная методичка предписывает прямо противоположное. По методичке надо говорить о том, что Украина переломила ситуацию на фронте и уверенно побеждает в войне. Блок на негатив. <…> И ладно бы эта самоцензура имела практическую ценность. А так, во-первых, информационную среду сегодня полностью контролировать невозможно, и реальность в нее все равно пробивается. А, во-вторых, если Украина и так уже практически победила, зачем ей усиленная поддержка?»
Саммит НАТО
Во вторник и в среду в Турции состоялся саммит НАТО.
«Позывной "Кацман"» комментирует заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что альянсу нужна трансатлантическая революция в сфере оборонной промышленности:
«Любой, кто знаком с состоянием ВПК стран НАТО, понимает, что рев там может раздаться не машин, а только разочарования от того, что вбухали мегатонны денег, а оно все куда-то делось и на выходе все весьма скромно, плохо, маловато, долго, зато дорого».
«Поясняю за Макрона» пишет, что саммит НАТО получился ожидаемо неприятный:
«Трамп сперва заблудился на летном поле, потом заснул на встрече с Эрдоганом, а проснувшись к концу дня, завел любимую шарманку "безопасность Европы – частное дело Европы, но в общий бюджет НАТО извольте отсыпать денег побольше", пригрозил вывести с европейского континента весь американский контингент и опять вспомнил про Гренландию. Так что даже самые делулу, то есть, простите, недальновидно оптимистичные лидеры стран альянса внезапно вспомнили, о чем Макрон говорил в 2018 году. Перспектива как-то выплывать дальше без Трампа сейчас наиболее реалистична. Да, тут главное – пережить два ближайших года, но и в будущем зависимость от США всем уже кажется очень плохим вариантом».
«Папочка канцлера» предупреждает, что немцам придется еще больше затянуть пояса:
«На саммите альянса в Анкаре Европа пыжится, чтобы доказать всему миру: европейцы способны справиться и без постоянной опеки Штатов – и их военной техники. Основная ответственность ляжет на плечи Дойчланда. По данным Die Welt, Берлин поскреб по сусекам и готов выделить два фрегата F125, почти десяток истребителей Eurofighter, два морских разведчика и несколько дронов Heron TP. Ну теперь заживут!»
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с Зеленским на саммите НАТО допустил, что Киеву будут предоставлены лицензии на производство ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных систем Patriot.
«Ретроград на холме» считает, что у этого заявления Трампа нет смысла в части оказания влияния на текущие военно-технические возможности ВСУ, но есть политические смыслы:
«1) Дезавуировать собственные прошлогодние обещания по развертыванию дополнительных систем "Пэтриот" на Украине к 2027 году. На фоне очевидного дефицита установок и расходников в условиях продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке это трудновыполнимо. Теперь можно сказать, что США даже перевыполнили обещание, предоставляя лицензии (это ж круче!), и закрыть вопрос. Развертывание производств – это более химерическое обещание, чем поставки реального продукта, тут можно подходить к вопросу и таймингу его решения гибко. 2) Судя по всему, Трамп в очередной раз вошел в режим челночного дипломата. Обещание Украине развертывания производств "Пэтриотов" в купе с туманными рассуждениями о бесполетной зоне над Украиной Трампом, видимо, воспринимается как часть торга по вопросу урегулирования».
«РосСкандал» опасается за ментальное здоровье Трампа:
«Прекратитель тысячи войн и "миротворец" с пятью нобелевками в своей суматошной голове Дональд Трамп окончательно поплыл. Намедни рыжий заявил, что Исламская Республика ЯПОНИЯ атаковала амерский авианосец, а потом назвал Зеленского… Путиным! Но и это не все. На встрече с Зеленской макакой Донни наплел ей кучу обещаний – от передачи лицензии на производство систем Patriot до поездки на Урину. А главное! Он озвучил, что "удары скакуасов по НПЗ России могут приблизить урегулирование". Но хохлам рано радоваться и скакать! С учетом нелепых "пассажей" Рыжего – разворот флюгера может быть признаком начала деменции. Да и в целом… Надо продолжать интенсивно жарить нацистов. Все решит только русский солдат!»
МОК снял ограничения с российских спортсменов
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Министр спорта России Михаил Дегтярев объясняет:
«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном,10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 г., а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 г.».
«Темник» следит за реакцией Запада:
«Зафиксирована серьезная тряска из-за того, что Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Много недовольных на Западе. Однако пошли разговоры и о возвращении наших футболистов к международным турнирам. УЕФА и ФИФА пока не планируют ничего делать. Однако философия ФИФА, как мы замечали, нацелена на допуск всех в спорт ради мира. Поэтому там обещали понаблюдать за последствиями решения МОК».
Депутат Госдумы Андрей Луговой считает, что это начало пути:
«Большая победа, но не конец борьбы: спустя 4 года Международный Олимпийский комитет снял дискриминирующие ограничения с России. Теперь предстоит твердо отстаивать нашу позицию перед спортивными федерациями, часть которых не допускают русских спортсменов до международных соревнований даже в нейтральном статусе. К таким относятся, например, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и Международная федерация хоккея (IIHF)».
«АДЕКВАТ Z» убежден, что борьба с федерациями будет непростой:
«После того, как МОК, с ничем не оправданным очень большим запозданием и весьма половинчато, снял санкции с ОКР и в целом с нашего спорта, фактическая реализация его решений ложится на международные федерации по видам спорта. Большинство которых, имея и до вчерашнего дня достаточно формальных оснований снять с нас все ограничения, этого не сделали. Большинство из этого большинства, руководимые отборной русофобской нечистью, наверняка будет продолжать упираться и сейчас, потому что МОК, по сути, делегировал все реальные решения на уровень федераций, строгой обязывающей силы его словеса не имеют. И первые прецеденты на этот счет уже наблюдаются: легкоатлетическая федерация, по уровню русофобии чемпион из чемпионов, уже повторила свое недавнее, что никаких русских у них и впредь не будет, потому что в той картине мира, что между их ушами, без мирных переговоров нет ни честности, ни чистоты соревнований».
«Нейтральные. Олимпийские. Наши» рассказывают, почему МОК принял такое решение:
«Сработала юридическая уловка ОКР: формально банили за включение в состав организации наравне с остальными российскими регионами так называемых новых территорий, а в ОКР изменили организационную структуру – теперь региональные федерации вообще формально не входят в состав организации. По сути, ничего не изменилось, но формальную причину бана устранили – это случилось еще в декабре 2024-го, в январе 2025-го об этом уведомили МОК. Теперь видим эффект. В релизе МОК отдельно подчеркнуто: "ОКР больше не включает в себя региональные спортивные организации с территорий, пересекающихся с юрисдикцией Украины"».
Конец ближневосточного перемирия
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал в Ормузском проливе коммерческие суда Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ответ ВС США нанесли удары по территории Ирана, а Минфин США аннулировал послабления в нефтяных санкциях. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном бессмысленны, и что с перемирием покончено.
«РСМД» напоминает:
«Сразу после подписания Меморандума о взаимопонимании [МоВ] США, Иран и их союзники предприняли ряд шагов, направленных на его реализацию. Однако уже 28 июня США и Иран обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и обменялись новыми ударами, а 8 июля Трамп объявил о прекращении перемирия. Эти события подтверждают позицию скептиков и делают перспективы реализации МоВ неопределенными. Однако в любом случае МоВ станет важным аргументом в политической риторике обеих сторон и фактором, определяющим динамику развития международных отношений на Ближнем Востоке».
«Всевидящее око» издевается над американцами:
«Уже после ударов по Ирану The Wall Street Journal сообщал, что США хотели бы продолжить переговоры для заключения окончательной договоренности. Какая прелесть. Хотелось написать, что если так будет продолжаться, то скоро мы услышим (не дай Бог, конечно), что США "в качестве наказания" сбросили на Иран несколько термоядерных бомб, однако искренне надеются на продолжение переговоров. Правда, здравый смысл (или что там у американцев вместо него) все же восторжествовал, и Трамп сегодня на пресс-конференции в Анкаре заявил: "Я не уверен, что будет с Ираном. Если мы заключим сделку с Ираном, я не уверен, что она будет иметь долгосрочный эффект. Они очень бесчестные люди". Иран же, в свою очередь, заявил, что приостанавливает переговоры с США о заключении окончательного соглашения. <…> Нефть, естественно, тут же привычно прыгнула вверх. Чему мы не можем не радоваться».
«Дисперсия Каргинизма / Ближний Восток» считает, что Иран опасается идти на глобальную эскалацию:
«Скорее всего, иранцы, нанеся формальные удары по американцам, попытаются одновременно поднять цену возвращения за стол: больше гарантий, отдельная формула по Ормузу. Трамп, в свою очередь, делает ровно то, о чем пишет в своих книгах: перед большим торгом наносит удар, резко поднимая ставки. Главный козырь Ирана – по-прежнему Ормузский пролив. Но проблема для Тегерана в том, что мировые рынки адаптировались, и вчерашний рост цен на нефть не оказался критичным. Плюс перекрытие пролива лишит денег и самих иранцев. С большой вероятностью дальше будут громкие иранские угрозы, но не столь масштабный ответ. При этом обе стороны заявят о "приостановке" переговоров, параллельно ища формулу, при которой все смогут сказать, что не отступили».
«Международный фреш» пишет, что в МВФ высоко оценивают вероятность возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке:
«Пока многие западные СМИ уверены, что очередной виток войны США и Ирана продлится относительно недолго и не приведет к полноценному возобновлению боевых действий, в Международном валютном фонде придерживаются другой точки зрения. Эксперты МВФ убеждены, что вероятность возобновления войны довольно высока. В фонде считают, что, если боевые действия снова начнутся, то это нанесет серьезный удар по мировой экономике, в первую очередь из-за роста цен на энергоресурсы. При этом последствия блокады Ормузского пролива полноценно начнут сказываться только сейчас. Также в МВФ считают, что продолжающаяся фрагментация мировой экономики негативно влияет на экономический рост».
«Мейстер» настроен прагматично:
«Несмотря на то, что уступчивость США растет по мере приближения промежуточных выборов, фундаментальные противоречия сторон никуда не делись: для США неприемлемы ни растущая мощь и влияние Ирана в регионе, ни его желание контролировать судоходство на ключевой для энергорынка планеты артерии. А Иран не готов поступиться ни суверенитетом, ни планами заработать денег на восстановлении страны, пострадавшей от бомбежек. Что и приводит к попыткам силой утвердить свои требования. Между тем считать, что все кончено и страны вот-вот начнут новый виток войны, нам кажется преждевременным. Иран, несмотря на наказание отдельных судовладельцев, не закрыл Ормуз. А отзыв лицензий на нефть не так уж критичен – как сами же янки и утверждали, почти вся нефть Тегерана идет Китаю, который покупал ее и без лицензий. А пока стороны пытаются давить друг на друга, цены на нефть легонько скачут, что для России в плюс – Urals сильно просел после заключения Исламабадского меморандума, что плохо для бюджета».
Убийство исполнительницы теракта СБУ в Монако
Под Киевом нашли тело главой подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, живущего в Монако. 39-летняя Анастасия Березовская погибла от огнестрельного ранения и была тайно захоронена. Украинский суд арестовал двух подозреваемых в ее убийстве – действующего сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута и бывшего сотрудника правоохранительных органов Виталия Жиковича.
«Мюсли вслух» рассуждают:
«Ликвидация Березовской выглядит как классическая попытка замести следы заказчиками покушения на Ермолаева. В этой роли вполне органично смотрится украинская власть, которая пыталась разобраться с неугодным коммерсом. Европа этих внутренних разборок, конечно же, не заметит. Прекрасные нравы царят в бандитской малине без тормозов, сложившейся на месте бывшей Украины. Ошиблись те, кто вырастил этого монстра, думая, что он будет кусать только Россию. Взрыв в фешенебельном Монако, повергший в ужас местные элиты, тому свидетельство».
«Быхов Сегодня: Новости Беларуси» напоминает, что беглых предателей всегда пускают в расход:
«Схема классическая: исполнила заказ чужих спецслужб, сбежала в Европу, но как только запахло жареным – кураторы вернули ее на Украину и ликвидировали. Суровые факты для тех, кто продал Родину: вы расходный материал, иностранные кураторы видят в вас лишь одноразовый инструмент для грязной работы. Иллюзия безопасности: никакие европейские ВНЖ, гранты и обещания защиты не спасут, когда вас решат списать. Итог всегда один: как только предатель становится обузой или слишком много знает, его ликвидируют свои же хозяева для зачистки хвостов. Каждому беглому, который сегодня за три копейки пытается играть в диверсантов против Родины, стоит очень внимательно посмотреть на этот финал. Спасать вас никто не будет – сдадут и помножат на ноль без капли жалости».
«Полковник Курц» рассматривает версии:
«Сетевые пылесосы укрорейха откровенно называют убийство Березовской попыткой замести следы со стороны организаторов и заказчиков покушения – устранение уже установленной и разыскиваемой фигурантки убирает главного свидетеля. Французская пресса пошла дальше версии простого "устранения свидетеля": газета Nice-Matin со ссылкой на бывшего сотрудника французской разведки указывала, что истинной причиной покушения на Ермолаева могли быть его планы выступить в Европарламенте с разоблачением коррупционных схем на Украине, а Le Figaro ранее рассматривала версию причастности СБУ к организации самого покушения».
«Банкста» обращает внимание на предупреждение британской прессы:
«Убийство украинки Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на владельца мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева в Монако, "может дорого обойтись Киеву в политическом плане", утверждает The Guardian. "Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб с подрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб. Особенно на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник прибыл на саммит НАТО, стремясь заручиться дальнейшей поддержкой Запада", – пишет издание. The Guardian напоминает, что в 2023 году Украина ввела против Ермолаева санкции. Это не первое политическое убийство в Европе: Киев мог стоять за убийством украинского чиновника Андрея Портнова в Испании и акциях устрашения политиков в других странах ЕС».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Легко уладить с помощью ИИ: В решении Netflix запустить телеканал не увидели ноу-хау
- Пожароопасные провода: Россиянам объяснили, как выбрать качественный кабель
- Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян
- Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном
- Спрос исчерпан: Почему за полгода рухнули продажи нового жилья
- Около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах
- Телеграм: Киев горит, НАТО скрипит, МОК отступает
- Политика Бориса Надеждина признали иноагентом
- Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии
- «Запорет карьеру!»: Акинфеева сравнили с Роналду