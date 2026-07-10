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На этой неделе Вооруженные силы России продолжили наносить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, в том числе в Киеве и его окрестностях. Среди прочего российские войска атаковали склад боеприпасов в городе Вишневое Киевской области, где хранились снаряды с обедненным ураном.

Канал «Илья Муромцев» комментирует заявление Зеленского о том, что пострадали мирные горожане:

«Вы разместили огромный склад БК прямо в жилых кварталах, чем по всем законам и правилам войны совершили военное преступления против собственного народа. Россия нанесла масштабный удар по военным объектам высокоточным оружием, после чего начался пожар, взрыв и неконтролируемый разлет боеприпасов, в результате чего были разрушены гражданские здания и погибли люди. Режим Зеленского это в прямом смысле террористы, которые прячутся за спинами собственного населения и ведут оттуда огонь. А СБУ только набутылит тех, кто эти прилеты снимал, и назначит очередных "корректировщиков" и "агентов Кремля"».

«Безграничный аналитик» подчеркивает, что Россия не только уничтожает военную инфраструктуру в тылу врага, но одновременно освобождает новые территории в ходе наступлений:

«Да, дорогие друзья, после освобождения Константиновки, конечно, ситуация для ВСУ на линии фронта становится еще хуже. Теперь для армии России открыта дорога на Краматорск и Славянск – последние крупные населенные пункты на территории ДНР. Освобождение Славянска, с которого, собственно, и началась "Русская весна" в 2014 году – это очень серьезный моральный удар по состоянию украинских боевиков. Впрочем, им сейчас и так нехорошо – если вы наблюдали за ночными перфомансами в Киеве, где взрывалось все, что только могло, то прекрасно понимаете, о чем я».

«338» занимается промежуточными подсчетами:

«Минус 35 АЗС в различных регионах Украины за 12 суток. Это минус 35 комплексов, на которых ВСУшники заправляли свой транспорт или "гуманитарные машины". В это же время поражаются и другие энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ: логистические терминалы, включая склады "Новой почты", транспортные хабы, включая стоянки грузового транспорта, топливохранилища и ж/д составы. Кривой Рог и Новомосковск (Днепропетровская обл.), Полтавская, Черниговская, Одесская области, а также временно оккупированные города ДНР и Запорожской области – Краматорск, Шахтерское, Просяная, Александровка, Михайло-Лукашово. География ударов только расширяется. Эффективность ударов – в заревах пожаров, которые видны на километры. Уничтожаемые запасы горючего противник не успевает восполнять. Во фронтовой и прифронтовой зоне энергетика противника умножается на ноль. Отступать – только на своих двоих, уничтожая или оставляя ВС РФ технику в качестве трофеев».

«Хроники Гераней» пишут, что ВС РФ ведут радиоэлектронную борьбу со спутниковой интернет-системой Starlink:

«Операции киевских беспилотников средней дальности, которые нацелены на логистические центры в десятках километров за линией фронта, в значительной степени зависят от сети Starlink для удаленной связи пилотов. Ранее считалось, что спутниковая инфраструктура, созданная SpaceX, в значительной степени устойчива к электронному перехвату. Сергей Бескрестнов, советник министерства обороны Украины, заявил, что российские войска развертывают специальное средство радиоэлектронной борьбы, известное как "Волна Купол гарант". Система генерирует сигнал, который может дестабилизировать связь Starlink на площади около 20 квадратных километров. На данный момент украинские военные обнаружили примерно 10 таких специализированных установок для создания помех. Роб Ли, старший научный сотрудник базирующегося в США Института внешнеполитических исследований, отметил, что расширение производства этих средств постановки помех может существенно затруднить проведение Киевом глубоких воздушных операций».

«Книга Носовича» напоминает, что массированные удары обрушились на Украину в канун и во время саммита НАТО, который прошел 7-8 июля в Анкаре:

«Парадоксальная ситуация накануне саммита НАТО сложилась у Киева и его группы поддержки на Западе. Они сами себя перехитрили. Им бы сейчас врубить мощность на все децибелы, возвысить голос и воззвать. Украине отчаянно помощь, Украина зашивается, не вывозит. Российская армия наступает, захватывает стратегически важные промышленные и транспортные узлы, Киев бомбят так, как никогда за все четыре года войны, и ПВО не справляется. Нужно срочно на порядок увеличить финансирование и поставки оружия, потому что поражение Украины станет поражением Свободного мира. Но все они захлебываются криком и наступают на горло собственной песне, потому что актуальная методичка предписывает прямо противоположное. По методичке надо говорить о том, что Украина переломила ситуацию на фронте и уверенно побеждает в войне. Блок на негатив. <…> И ладно бы эта самоцензура имела практическую ценность. А так, во-первых, информационную среду сегодня полностью контролировать невозможно, и реальность в нее все равно пробивается. А, во-вторых, если Украина и так уже практически победила, зачем ей усиленная поддержка?»

