Около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах

Вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов на мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден (Нидерланды). Об этом сообщает РИА Новости.

В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения» в Гюмри

Комментируя инцидент глава Минобороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала неприемлемым осквернение кладбища советских воинов, указав, что «последнее пристанище воинов заслуживает уважения».

«Руки прочь от воинских захоронений - и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», - подчеркнула она.

Ранее посольство РФ в Австрии заявило об осквернении советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:КладбищаВоеннослужащиеНидерландыМемориал

Горячие новости

Все новости

партнеры