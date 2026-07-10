Около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах

Комментируя инцидент глава Минобороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала неприемлемым осквернение кладбища советских воинов, указав, что «последнее пристанище воинов заслуживает уважения».

«Руки прочь от воинских захоронений - и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», - подчеркнула она.

Ранее посольство РФ в Австрии заявило об осквернении советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



