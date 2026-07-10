Около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах
Вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов на мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден (Нидерланды). Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя инцидент глава Минобороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус назвала неприемлемым осквернение кладбища советских воинов, указав, что «последнее пристанище воинов заслуживает уважения».
«Руки прочь от воинских захоронений - и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», - подчеркнула она.
Ранее посольство РФ в Австрии заявило об осквернении советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пожароопасные провода: Россиянам объяснили, как выбрать качественный кабель
- Международная федерация лыжного спорта отказалась снимать ограничения с россиян
- Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном
- Спрос исчерпан: Почему за полгода рухнули продажи нового жилья
- Около 150 надгробий советских воинов осквернили в Нидерландах
- Телеграм: Киев горит, НАТО скрипит, МОК отступает
- Политика Бориса Надеждина признали иноагентом
- Альпинист погиб при восхождении в Кабардино-Балкарии
- «Запорет карьеру!»: Акинфеева сравнили с Роналду
- Захарова опровергла информацию о подготовке введения в России выездных виз