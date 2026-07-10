Политика Бориса Надеждина признали иноагентом

В ведомстве указали, что политик принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также нежелательных организаций. Также Надеждин распространял фейки о действиях и решениях российских властей и избирательной системе страены, призывал к участию в несогласованных митингах.

Также в реестр иноагентов внесли создателя туроператора RussiaDiscovery Тимофея Рогожина, журналистку Екатерину Воропай и проект «Штаб кандидатов». В связи с ликвидацией из перечня исключили ООО «Город без преград».

Ранее Надеждин заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

