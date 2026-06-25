Рисков больше: Кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом
Наталья Перескокова заявила НСН, что аренда нового жилья с последующим выкупом помогает заехать в новую квартиру без ипотеки, однако есть несколько серьезных рисков.
Аренда жилья с последующим выкупом подойдет только людям с высоким доходом, так как переплата там гораздо больше, чем по ипотеке. Об этом НСН рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
В России растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом, пишут «Известия». Так, с начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Схема похожа на обычную аренду — человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После внесения всей суммы право собственности переходит к дольщику. Перескоков заявила, что интерес к этой схеме связан с несколькими факторами.
«Это реакция рынка на сочетание дорогой ипотеки, высокой ключевой ставки и ухудшение доступности классического входа в недвижимость. Главный драйвер популярности схемы – это ипотека. Ежемесячный платеж по кредиту для многих становится неподъемным, а аренда с выкупом позволяет зайти в жилье без банка. Второй фактор – это дефицит уверенности. Люди сейчас не готовы фиксировать ипотечные условия на 20-30 лет. И третий момент – это маркетинг застройщиков. Для девелоперов это способ стимулировать продажи в условиях замедления ипотечного спроса», - рассказала она.
Перескокова подчеркнула, после завершения договора также существует три варианта развития событий.
«Объект закрепляется за покупателем, но право собственности остается у девелопера. Человек платит фиксированную сумму, которая включает в себя арендную ставку за проживание и часть, идущую в счет будущего выкупа. Срок договора обычно 5-10 лет, реже – больше. И по окончании срока квартира либо полностью выкупается, либо договор продлевается. В худшем случае – договор расторгается. Однако из плюсов – платеж фиксируется и не зависит от ставок», - отметила она.
При этом собеседница НСН отметила, что рисков в такой схеме гораздо больше, чем в ипотеке.
«В первую очередь есть юридический риск. До момента выкупа покупатель – всего лишь арендатор с правом будущего приобретения. Также возможно банкротство застройщика. И третий момент – это то, что перепланировка, сдача в аренду и даже иногда регистрация невозможны. Но не стоит забывать и про переплату, потому что фактически итоговая цена часто гораздо выше, чем при ипотеке. Так что это вариант для людей с достатком выше среднего», - подытожила она.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что если срок действия льготной ставки по семейной ипотеке ограничат до 15 лет, семьи смогут купить жилье только при наличии дополнительных накоплений.
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