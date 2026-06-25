Аренда жилья с последующим выкупом подойдет только людям с высоким доходом, так как переплата там гораздо больше, чем по ипотеке. Об этом НСН рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

В России растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом, пишут «Известия». Так, с начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Схема похожа на обычную аренду — человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После внесения всей суммы право собственности переходит к дольщику. Перескоков заявила, что интерес к этой схеме связан с несколькими факторами.

«Это реакция рынка на сочетание дорогой ипотеки, высокой ключевой ставки и ухудшение доступности классического входа в недвижимость. Главный драйвер популярности схемы – это ипотека. Ежемесячный платеж по кредиту для многих становится неподъемным, а аренда с выкупом позволяет зайти в жилье без банка. Второй фактор – это дефицит уверенности. Люди сейчас не готовы фиксировать ипотечные условия на 20-30 лет. И третий момент – это маркетинг застройщиков. Для девелоперов это способ стимулировать продажи в условиях замедления ипотечного спроса», - рассказала она.