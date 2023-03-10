Россиянам объяснили плюсы повышенных лимитов на покупки без PIN-кода

Сбербанк с начала года начал тестировать повышенные лимиты по покупкам без PIN-кода - теперь такая оплата доступна для покупок на сумму более тысячи рублей. При этом в некоторых столичных терминалах банка пароль уже не требуется при оплате картой на сумму свыше двух тысяч рублей.

«Увеличение суммы операции, по которой не требуется ввода PIN, с одной стороны, даст клиенту чуть больше скорости и уверенности в совершении операции. Клиенту не нужно будет вводить PIN-коды по «повседневным операциям», соответственно, шансы, что клиент неправильно ввел его, либо забыл, будут сводиться к нулю», - сказал Сергунов.

Он уточнил, что на сегодняшний день нововведение работает только на устройствах Сбербанка.

«С другой стороны, Сбербанк разрешил увеличить сумму операций, по которым не требуется ввод PIN только на своих устройствах. Была проведена определенная аналитика, и компания приняла решение, что благодаря этому уровень риска достаточно низкий. Именно поэтому по картам Сбербанка на своих устройствах сумма операций без ввода была увеличена», - заключил собеседник.

Сергунов также считает, что нововведение Сбербанка останется в «обойме» на постоянной основе.

Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал «столицу» телефонных мошенников.

