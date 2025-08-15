Инвестору-обывателю стоит обратить внимание на ряд российских компаний, которые пострадали из-за санкций, так как в долгосрочной перспективе они могут выиграть. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

В пятницу, 15 августа, перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске индекс МосБиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 3001,27 пункта. В прошлый раз он поднимался выше отметки 3000 в ходе основной сессии 28 апреля 2025 года. Голубовский призвал не пытаться «играть» акциями, основываясь лишь на информационной повестке.

«Акции – это казино. Во-первых, есть те, кто «сыграют» гораздо лучше вас, кто имеет доступ к информации от инсайдеров, так что в такой ситуации вы находитесь в худших условиях. Во-вторых, вы никогда не угадаете, что случится. Обычному инвестору не надо торговать акциями на политической конъюнктуре. Мы сейчас выкарабкиваемся из самого мрачного момента за всю историю денежно-кредитной политики, так что дальше будет лучше, и на это можно делать ставку. Если вы в это верите, вы должны выкупать как раз «спады». То есть если у вас есть сформированный портфель акций, то нужно вкладывать в какие-то истории, которые вам кажутся недооцененными», - рассказал он.