Россиянам назвали выгодные компании для покупки акций накануне встречи Путина и Трампа
Сегодня стоит обратить свое внимание на компании, которые находятся в «спаде», однако платят стабильные дивиденды и могут выиграть от потепления отношений России и США, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Инвестору-обывателю стоит обратить внимание на ряд российских компаний, которые пострадали из-за санкций, так как в долгосрочной перспективе они могут выиграть. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
В пятницу, 15 августа, перед саммитом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске индекс МосБиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 3001,27 пункта. В прошлый раз он поднимался выше отметки 3000 в ходе основной сессии 28 апреля 2025 года. Голубовский призвал не пытаться «играть» акциями, основываясь лишь на информационной повестке.
«Акции – это казино. Во-первых, есть те, кто «сыграют» гораздо лучше вас, кто имеет доступ к информации от инсайдеров, так что в такой ситуации вы находитесь в худших условиях. Во-вторых, вы никогда не угадаете, что случится. Обычному инвестору не надо торговать акциями на политической конъюнктуре. Мы сейчас выкарабкиваемся из самого мрачного момента за всю историю денежно-кредитной политики, так что дальше будет лучше, и на это можно делать ставку. Если вы в это верите, вы должны выкупать как раз «спады». То есть если у вас есть сформированный портфель акций, то нужно вкладывать в какие-то истории, которые вам кажутся недооцененными», - рассказал он.
Также аналитик обозначил компании, акции которых могут быть наиболее интересны для приобретения в долгосрочном расчете.
«Нужно выделить какой-то объем средств, который вы будете брать, и оставить какую-то «подушку» на случай, если рынок просядет. Например, снижение ставки всегда хорошо для компаний с высокой долговой нагрузкой, и тех, кто платит стабильные дивиденды. Если мы делаем ставку на политику, то снижение ставки хорошо для компаний, которые больше пострадали от политики. Если мы делаем ставку на компании стабильных дивидендов и одновременно тех, которые могут получить бонус от потепления в российско-американских отношениях, то это «Роснефть» и «Новатэк». Если делать ставку на оживление в Сибири, то это En+ - холдинг, объединяющий «Энергетику Сибири» и «Русал». Дальше, в независимости от того, что будет с Трампом, это акции застройщиков: «Самолет», «ЛСР», «ПИК»», - подытожил он.
(Информация не является инвестиционной рекомендацией, - прим. НСН).
Ранее Голубовский заявил НСН, что индекс МосБиржи практически полностью зависит от политической конъюнктуры и уже подрос на фоне ожиданий от переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске, а в случае подписания каких-то договоренностей он может взлететь вдвое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владимир Машков снимет фильм «Аты-баты, шли солдаты!»
- В поездке Путина в Магадан перед Аляской призвали не искать тайных смыслов
- Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре
- Россиянам назвали выгодные компании для покупки акций накануне встречи Путина и Трампа
- Объявлены финалисты конкурса «Культурная столица России - 2027»
- Минюст признал иноагентом публициста Марка Солонина
- «С нетерпением жду встречи»: Трамп созвонился с Лукашенко
- Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома
- Захарова назвала спартанскими условия, созданные на Аляске для журналистов из РФ
- Экс-директор парка «Патриот» получил пять лет колонии по делу о хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru