«Рост стоимости акций практически только и идет на ожиданиях от переговоров Путина и Трампа. Но формальная причина, конечно, в том, что мы находимся в цикле снижения ставки, но в нем мы находимся с июня месяца. 3000 – это, кстати говоря, сильнейший уровень сопротивления. У меня показывает, что сейчас 2998 пункта, то есть он, может быть, «залетел» туда, но выше не поднимется пока не будут известны результаты встречи. Потому что это уровень, который не смогли пробить в апреле. Рынок здесь реагирует не на ставку, а исключительно на политику, в отличие от долгового рынка. Акции – это сугубо эмоции. Если сейчас что-то подпишут о снятии санкций, то индекс достаточно быстро вырастет вдвое до конца года. Если дадут просто хорошие надежды, то, я думаю, к следующей встрече Путина и Трампа тоже будет рост, на 10% точно. С другой стороны, если сейчас все закончится каким-то разочарованием, то нас завалит до 2800 пунктов или даже меньше. Сейчас индекс уже подрос просто на фоне ожиданий от переговоров», - рассказал он.

Ранее экономический и политический аналитик Валерий Корнеев и вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер заявили, что предстоящая 15 августа встреча президентов России и США на Аляске может вызвать краткосрочное укрепление рубля, однако долгосрочного эффекта ждать не стоит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

