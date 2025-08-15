Как результаты саммита на Аляске «взвинтят» индекс Мосбиржи
Российский рынок акций может вырасти в два раза или упасть сразу на 200 пунктов в зависимости от того, о чем договорятся Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Индекс МосБиржи практически полностью зависит от политической конъюнктуры и уже подрос на фоне ожиданий от переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске, а в случае подписания каких-то договоренностей он может взлететь вдвое. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
В пятницу, 15 августа, индекс МосБиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 3001,27 пункта. В прошлый раз он поднимался выше отметки 3000 в ходе основной сессии 28 апреля 2025 года. Однако уже к 13:30 мск рост замедлился до 0,74%, индекс откатился к 2999,64 пункта. Голубовский рассказал, как разные сценарии результатов российско-американских переговоров отразятся на индексе МосБиржи.
«Рост стоимости акций практически только и идет на ожиданиях от переговоров Путина и Трампа. Но формальная причина, конечно, в том, что мы находимся в цикле снижения ставки, но в нем мы находимся с июня месяца. 3000 – это, кстати говоря, сильнейший уровень сопротивления. У меня показывает, что сейчас 2998 пункта, то есть он, может быть, «залетел» туда, но выше не поднимется пока не будут известны результаты встречи. Потому что это уровень, который не смогли пробить в апреле. Рынок здесь реагирует не на ставку, а исключительно на политику, в отличие от долгового рынка. Акции – это сугубо эмоции. Если сейчас что-то подпишут о снятии санкций, то индекс достаточно быстро вырастет вдвое до конца года. Если дадут просто хорошие надежды, то, я думаю, к следующей встрече Путина и Трампа тоже будет рост, на 10% точно. С другой стороны, если сейчас все закончится каким-то разочарованием, то нас завалит до 2800 пунктов или даже меньше. Сейчас индекс уже подрос просто на фоне ожиданий от переговоров», - рассказал он.
Ранее экономический и политический аналитик Валерий Корнеев и вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер заявили, что предстоящая 15 августа встреча президентов России и США на Аляске может вызвать краткосрочное укрепление рубля, однако долгосрочного эффекта ждать не стоит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп исключил вступление Украины в НАТО
- Как результаты саммита на Аляске «взвинтят» индекс Мосбиржи
- Россиян предупредили о новой магнитной буре и предостерегли от работы
- Трамп снова пригрозил РФ санкциями, если не удастся договорится по Украине
- Россиянам рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до пяти человек
- Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее
- Глухих тоже штрафовать? Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
- Американист предсказал цвет галстука, в котором Трамп встретится с Путиным
- Названы три причины кризиса на рынке недвижимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru