Россиян успокоили насчёт ограничений с рублёвой наличкой в банках ЕАЭС
Введенные банками стран ЕАЭС ограничения на российскую валюту создадут минимальные неудобства для туристов и бизнеса, заявил НСН Сергей Михневич.
Кризисные явления требуют от экономических операторов минимизации рисков, однако система быстро перенастроится, тем более нынешние ограничения, введенные банками стран ЕАЭС в отношении российской валюты, некритичны, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич.
Ряд банков стран Евразийского экономического союза с июня стал ужесточать условия внесения наличных российских рублей, пишет РБК. Комиссии за внесение наличных рублей на текущие счета нерезидентов ввели не менее восьми белорусских банков и казахстанский банк «Центркредит» (БЦК), киргизский Экоисламикбанк установил комиссию за внесение наличных рублей и за осуществление переводов по SWIFT, а в Армении некоторые банки вообще перестали проводить операции с наличными российскими рублями. По данным издания, имера объясняется избытком российской национальной валюты, которую сложно использовать в расчетах и дорого обслуживать. По словам Михневича, на туристах и бизнесе это отразится, однако неудобства будут вполне терпимые.
«Такие вещи не очень удобны для бизнеса, но он работает в первую очередь с безналом. Хотя кого-то из предпринимателей малого и даже среднего бизнеса это может затронуть. Но в силу особенностей проведения транзакций, это не самая большая проблема. В первую очередь это касается наших сограждан, которые путешествуют в личном качестве или некоторое время находятся на территории других стран. Для туризма это не очень приятная история, но только в тех случаях, когда речь идет об использовании соответствующих банковских продуктов в зарубежных банках нашими гражданами. Если они используют наличные с точки зрения, например, обмена валют, здесь проблемы нет от слова "совсем". Сам на прошлой неделе вернулся из Бишкека, и никаких сложностей нет. Наоборот, с рублями гораздо проще», — пояснил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что любой системе в связи с изменениями нужно время на отстройку, поэтому он считает, что эти ограничения вскоре снимут.
«Любой момент, связанный с перестройкой системы на фоне кризисных явлений или изменения условий, приводит к тому, что экономические операторы, будь то банки, производственный бизнес, сфера услуг и так далее, стремятся минимизировать неопределенность и снизить риски, если они могут это просчитать. До некоего урегулирования, прояснения ситуации они делают то, что им кажется очевидным и с более высоким профилем. То есть пытаются решить те задачи, которые им кажутся наиболее чувствительными. Поэтому через какое-то время ситуация должна нормализоваться, если не будет каких-то суперэскалационных вещей. Повода для опасений я лично не вижу. Нужно обратить внимание, что те же кыргызские банки не работают с платежными системами "Мир" или UnionPay, выпущенными у нас. Здесь действительно решения могут быть более долгосрочными. Но бизнес все равно отстраивается, и эту негативную возможность удастся купировать», — поделился мнением Михневич.
Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин объяснял НСН, что что переход бизнеса на наличные средства негативно скажется на банках, так как в краткосрочной перспективе они лишаются доходов от комиссий, а в долгосрочной — резервов.
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