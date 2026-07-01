Собеседник НСН подчеркнул, что любой системе в связи с изменениями нужно время на отстройку, поэтому он считает, что эти ограничения вскоре снимут.

«Любой момент, связанный с перестройкой системы на фоне кризисных явлений или изменения условий, приводит к тому, что экономические операторы, будь то банки, производственный бизнес, сфера услуг и так далее, стремятся минимизировать неопределенность и снизить риски, если они могут это просчитать. До некоего урегулирования, прояснения ситуации они делают то, что им кажется очевидным и с более высоким профилем. То есть пытаются решить те задачи, которые им кажутся наиболее чувствительными. Поэтому через какое-то время ситуация должна нормализоваться, если не будет каких-то суперэскалационных вещей. Повода для опасений я лично не вижу. Нужно обратить внимание, что те же кыргызские банки не работают с платежными системами "Мир" или UnionPay, выпущенными у нас. Здесь действительно решения могут быть более долгосрочными. Но бизнес все равно отстраивается, и эту негативную возможность удастся купировать», — поделился мнением Михневич.

Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин объяснял НСН, что что переход бизнеса на наличные средства негативно скажется на банках, так как в краткосрочной перспективе они лишаются доходов от комиссий, а в долгосрочной — резервов.

