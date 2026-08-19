Турагенты объяснили, почему россиянам не нужен горнолыжный «люкс» Турции
Горнолыжный кластер Сочи может конкурировать с лучшими альпийскими курортами, а в Турции - как минимум не дешевле, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Россиянам больше не нужен горнолыжный отдых в Турции, так как там все-таки не такие подходящие условия для этого, несмотря на приличный сервис, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Министерство культуры и туризма Турции утвердило стратегию развития зимних курортов, которая предполагает переход горнолыжных направлений в премиальный сегмент. Правительственный документ предусматривает отказ от массового туризма в пользу отдыха класса «ультра-люкс». Власти планируют переориентировать инфраструктуру курортов Эрджиес, Паландекен и Улудаг. Вместо бюджетных отелей на склонах появятся бутик-гостиницы, вертолетные площадки для хели-ски и рестораны высокого уровня. Мкртчян уверен, что россиян эти курорты не привлекут.
«Два курорта всегда у россиян пользовались спросом традиционно – Паландекен и Улудаг, но сейчас такого уже нет, так как спрос перераспределился на Красную Поляну и Архыз. Это случилось еще со времени Олимпиады в Сочи, когда инфраструктура была пересмотрена. У нас сейчас массово строятся свои современные курорты, например, «Мамисон» в Северной Осетии. Россиянам неинтересно летать в Турцию, там неплохой сервис, но сама «каталка» средняя. У нас даже нет чартеров сейчас на эти горнолыжные курорты, массовости просто нет. Сейчас со всей России не более пяти тысяч человек посещают ежегодно эти турецкие курорты. Никаких шансов восстановить спрос нет, турецкое правительство может делать что угодно», - рассказал он.
По его словам, например, горнолыжный кластер Сочи может конкурировать с лучшими альпийскими курортами.
«Дешевле, чем в России, такой отдых в Турции не обходится даже сейчас. Это примерно 15 тысяч рублей в сутки и выше, если берем январь. За пять тысяч рублей в сутки ничего приличного вы не найдете. У нас есть сегодня свои премиальные бутик-отели, зачем за этим ехать в Турцию? Горнолыжный кластер Сочи может конкурировать с лучшими альпийскими курортами. В этом году арабы не поехали зимой в Сочи, цены были ниже на 30%. Мы не видим возрождения арабского рынка в этом году. Поэтому отели, которые продавались в начале января за 20 тысяч рублей в сутки, в этом году обойдутся в 15 тысяч», - добавил собеседник НСН.
Курорты Архыз и Шерегеш стали самыми популярными для горнолыжных развлечений по итогам 2025 года, на декабрь и новогодние праздники отели там были забронированы сильно заранее. Об этом НСН рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
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