Россиянам больше не нужен горнолыжный отдых в Турции, так как там все-таки не такие подходящие условия для этого, несмотря на приличный сервис, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Министерство культуры и туризма Турции утвердило стратегию развития зимних курортов, которая предполагает переход горнолыжных направлений в премиальный сегмент. Правительственный документ предусматривает отказ от массового туризма в пользу отдыха класса «ультра-люкс». Власти планируют переориентировать инфраструктуру курортов Эрджиес, Паландекен и Улудаг. Вместо бюджетных отелей на склонах появятся бутик-гостиницы, вертолетные площадки для хели-ски и рестораны высокого уровня. Мкртчян уверен, что россиян эти курорты не привлекут.