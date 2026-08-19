В МВА имени Скрябина рассказали о рекордном наборе студентов
В этом году ветеринарная академия приняла 219 человек на целевые места, тогда как в прошлом году — лишь 91, раскрыл НСН Сергей Позябин.
Ректор Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина Сергей Позябин рассказал в пресс-центре НСН о растущей популярности вуза среди абитуриентов и ключевых изменениях в образовательных программах.
«Мы занимаемся всем, что касается здоровья животных и здоровья человека через здоровье животных. В этом году мы увидели большой рост заявлений от студентов. Если в прошлом году к нам было подано около четырёх тысяч заявлений, то в этом году нам подали заявления более шести тысяч человек. Мы это связываем с тем, что мы диверсифицировали наши программы, сделали их более понятными. В этом году мы ввели почти 50 новых программ с конкретными компетенциями. К примеру, раньше была общая ветеринария, сейчас у нас восемь профилей ветеринарии по различным видам животных и различным направлениям деятельности. Раньше была общая зоотехния, сейчас мы объявили приём на селекционеров‑генетиков, на специалистов, которые занимаются нутрициологией животных, их благополучием», — раскрыл он.
По его словам, такая диверсификация программ сделала вуз более привлекательным для будущих студентов.
«Это позволило привлечь дополнительных абитуриентов, потому что узкая специализация подготовки на входе даёт студенту понимание, кем он будет на выходе и насколько он будет пользоваться спросом у работодателей. В этом году мы в 2,5 раза увеличили количество целевых мест. В прошлом году мы приняли на целевые места 91 человека, в этом году — 219. Таким образом, из 540 бюджетных мест практически 70% мест общего конкурса у нас обеспечено целевыми местами», — добавил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что в этом году количество бюджетных мест в престижные вузы на востребованные специальности сократилось.
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