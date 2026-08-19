Не престижно? Почему в медицинских вузах осталось много бюджетных мест
Олег Смолин раскрыл НСН, что в престижном Сеченовском университете действительно осталось 198 мест в ординатуру, а в Медицинском университете им. Н.И. Пирогова — 289.
Наличие большого количества свободных бюджетных мест в медицинских вузах связано с новым законом о трехлетней отработке, а также с невостребованными у студентов направлениями. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Медицинские вузы уже объявили дополнительный прием на 10 августа. У нас в супер престижном Сеченовском университете действительно осталось 198 мест в ординатуру, в РНИМУ им. Н.И. Пирогова — 289, в РМАНПО — 189 и так далее. Даже в Омском медицинском вузе остались свободными 27 мест в ординатуру. Причины здесь две. Первая связана с тем, что, по мнению преподавателей университетов, не всегда контрольные цифры приема выдаются на самые востребованные студентами места. Например, ординатура для будущих врачей скорой помощи не очень пользуется популярностью у студентов. Ну, а главная причина — это закон, который предполагает трехлетнюю отработку после окончания ординатуры», — пояснил он.
Ранее крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. Тогда доктор медицинских наук, бывший главный специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов сказал НСН, что в России происходит девальвация профессии врача, а пациенты получили безграничную власть.
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