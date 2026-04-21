Наличка или смартфон: Как банки навязывают россиянам способ оплаты
Мария Михайлова заявила НСН, что сегодня по факту каждый клиент банка обязан иметь хороший смартфон, чтобы пользоваться разными видами оплаты.
Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова в беседе с НСН отказалась прогнозировать что россияне откажутся от оплаты банковскими картами через пять лет, констатировав при этом, что теперь банки стараются переложить ответственность за доступ к своим средствам на самих россиян.
Доля платежей в России по банковским картам через пять лет может сократиться с нынешних 50% до 10%, заявила первый зампред банка ВТБ, бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РБК. По ее мнению, их вытеснят альтернативные платежи: QR-коды, платежи по биометрии и другие. Михайлова заявила, что россияне могут перейти на расчет в наличных.
«С одной стороны, мы видим, что действительно появляются различные способы платежей, похожие на карты, но не содержащие в себе отдельного носителя. Теперь таким носителем становится мобильный телефон. Но я бы сейчас вообще не стала ничего прогнозировать, тем более на 5 лет, потому что это пальцем в небо. Это связано и с развитием технологий, и с общей экономической ситуацией, и с трендами в отношении различных ограничений. Контроль за переводами, конечно, может увести россиян в наличные расчеты. Но в целом пока наличные деньги – это самый надежный инструмент. Мне кажется, что платежные методы все-таки более или менее равноценные. По каким параметрам мы можем сравнить, что QR-код лучше, чем банковская карта? Я не вижу здесь каких-то принципиальных отличий», - рассказал он.
При этом собеседница НСН отметила, что пока нельзя сказать о какой-то возможной экономии банков из-за более редкого выпуска карт.
«Мне кажется, сложно сделать такие выводы. Для банка, который занимается розничным бизнесом, нельзя говорить о каком-то экономическом эффекте, судя по какой-то маленькой части, составляющей это обслуживание. Если придется возить больше денег в банкоматы, это может быть гораздо дороже, чем выпускать карты. Конечно, очень заманчиво переложить расходы, которые несет банк на выпуск карт, на потребителя. Если раньше банки должны были обеспечить человека инструментом доступа к собственным средствам, которые он разместил в банке, то теперь эта обязанность фактически перекладывается на человека, то есть он обязан иметь хороший смартфон», - подытожила она.
Ранее стало известно, что в 2025 году россияне резко нарастили использование наличных в ряде регионов страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
