Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова в беседе с НСН отказалась прогнозировать что россияне откажутся от оплаты банковскими картами через пять лет, констатировав при этом, что теперь банки стараются переложить ответственность за доступ к своим средствам на самих россиян.

Доля платежей в России по банковским картам через пять лет может сократиться с нынешних 50% до 10%, заявила первый зампред банка ВТБ, бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РБК. По ее мнению, их вытеснят альтернативные платежи: QR-коды, платежи по биометрии и другие. Михайлова заявила, что россияне могут перейти на расчет в наличных.

«С одной стороны, мы видим, что действительно появляются различные способы платежей, похожие на карты, но не содержащие в себе отдельного носителя. Теперь таким носителем становится мобильный телефон. Но я бы сейчас вообще не стала ничего прогнозировать, тем более на 5 лет, потому что это пальцем в небо. Это связано и с развитием технологий, и с общей экономической ситуацией, и с трендами в отношении различных ограничений. Контроль за переводами, конечно, может увести россиян в наличные расчеты. Но в целом пока наличные деньги – это самый надежный инструмент. Мне кажется, что платежные методы все-таки более или менее равноценные. По каким параметрам мы можем сравнить, что QR-код лучше, чем банковская карта? Я не вижу здесь каких-то принципиальных отличий», - рассказал он.