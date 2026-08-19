«В этом году у нас примерно на две тысячи больше стобалльников ЕГЭ, чем было в прошлом. Если брать только победителей и призеров Российской олимпиады школьников, то их на 360 больше. Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с тем, что для тех, кто хотел именно в эти вузы, не хватило бюджетных мест. Мы предлагали Минобрнауки в этом случае выделять дополнительные цифры приема, но, во-первых, подзаконные акты этого не позволяют, а во-вторых, если пойти этим путем, то количество желающих поступить именно в эти вузы увеличится. Поэтому осенью мы будем работать с министерством, чтобы попытаться найти решение. Эта проблема касается примерно 1,5% всех бюджетных мест. Это касается стобалльников и олимпиадников, но не большинства студентов», — уточнил он.

Несмотря на внушительный объём бюджетных мест в вузах России, попасть на популярные направления в 2026 году стало заметно труднее. Государство обеспечило абитуриентам 620481 бюджетное место, в том числе 446,7 тысячи — для программ бакалавриата и специалитета. При этом основная доля (73%) мест сосредоточена в региональных вузах. В топовых университетах конкуренция достигает экстремальных значений: так, на факультет искусственного интеллекта МГУ претендовали 2547 человек при 20 бюджетных местах — то есть на одно место приходилось порядка 127 абитуриентов. Высокий спрос наблюдается и на других направлениях: на экономическом факультете конкурс составил примерно 34 человека на место, на механико‑математическом — около 19.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов сказал НСН, что все льготники и призеры и победители олимпиад должны учитываться в отдельном конкурсе, а число бесплатных мест в вузах надо увеличить.

