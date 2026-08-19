Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в США
19 августа 202612:56
Юлия Савченко
Российская спортсменка Мирра Андреева прошла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
В третьем круге россиянка обыграла теннисистку из Индонезии Джанис Тьен. Матч завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:5).
На следующем этапе российская спортсменка встретится с представительницей Украины Мартой Костюк.
Мирре Андреевой 19 лет, россиянка занимает 6-ю строчку рейтинга WTA. В июне этого года теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции.
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