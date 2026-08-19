Омбудсмены РФ и Украины обменялись списками пропавших без вести
Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По её словам, обмен состоялся в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе.
«Обменялись списками пропавших без вести... Передала письма для военнопленных от их родных», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.
Ранее Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «103 на 103», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметила Лантратова, все переданные Киеву украинские военные входили опубликованные российской стороной списки.
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