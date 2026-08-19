В России все импортные масла для машин завозятся неофициально, поэтому купить контрафакт за полную стоимость проще простого, необходимо проверять по QR-коду на этикетке, рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может составлять 30–40%, пишут «Известия». Эксперты связывают распространение подделок с ростом стоимости обслуживания машин: стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги. Но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Казаченко подчеркнул, что речь идет больше о маслах и жидкостях для авто.