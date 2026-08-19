Дело в «шляпе»: Как не нарваться на контрафактные запчасти для машин

Александр Казаченко заявил НСН, что доля контрафактных запчастей остается на уровне 3-5%, а вот масла подделывают в 50% случаев.

В России все импортные масла для машин завозятся неофициально, поэтому купить контрафакт за полную стоимость проще простого, необходимо проверять по QR-коду на этикетке, рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может составлять 30–40%, пишут «Известия». Эксперты связывают распространение подделок с ростом стоимости обслуживания машин: стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги. Но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Казаченко подчеркнул, что речь идет больше о маслах и жидкостях для авто.

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«Не могу согласиться с цифрой в 30-40%, здесь считается контрафакт смежный – это смазки, масла, присадки. Доля именно контрафакта запчастей остается на уровне 3-5%. А доля производства контрафактного масла иногда на пике и 50% достигает. Чаще всего подделывают именно масла, жидкости, антифриз. Все импортные масла сегодня к нам не завозятся официально, теперь люди покупают «серые» масла за четыре-пять тысяч рублей, цены выросли. Проверять нужно по этикетке, по QR-коду. Если не ведет на завод производителя, значит «шляпа» какая-то. Если вы в итоге попадаете на якобы официальный сайт, но он не работает, то это клон сайта. Проверять нужно каждый раз, если вас беспокоит качество используемых компонентов», - рассказал он.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что из-за высоких цен и дорогих кредитов срок пользования любыми автомобилями в России увеличился, в том числе китайскими.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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