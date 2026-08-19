Заряжаем дома: Как спрос на китайские гибриды и электромобили вырос на 150%

Игорь Моржаретто заявил НСН, что 70% покупателей таких авто заряжают автомобиль дома. 

Рынок автомобилей в целом продолжает падать из-за утильсбора, временный всплеск интереса связан с закупками физических лиц, которые переходят на гибриды и электромобили, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспорт китайских автомобилей в Россию в июле вырос на 63% и составил 32 700 машин, пишут «Ведомости». За январь-июль объем таких поставок достиг 161 200 машин, увеличившись на 21%. Всего в июле Китай экспортировал 923 000 легковых автомобилей – на 88% больше, чем годом ранее. Особенно быстро росли поставки машин на новых источниках энергии (NEV): их экспорт увеличился на 148%, до 550 000 единиц. В эту категорию входят подключаемые гибриды и электромобили. Моржаретто связал такой рост именно с закупками физических лиц.

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«Спрос растет благодаря тому, что физические лица больше покупают те машины, которые возятся преимущественно через Кыргызстан. Но в целом рынок падает. Наш утильсбор продолжает убивать импорт, многие машины просто перестали поставляться. Что касается запчастей, этот вопрос в целом как раз решен. У нас уже масса компаний, которые занимаются ввозом запчастей из Китая, логистика организована. При этом из Китая очень активно пошли запчасти не только для китайских авто, для немецких и других тоже», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что спрос какое-то время еще продолжит расти за счет гибридов и электромобилей.

«Что касается гибридов и электромобилей, этот спрос продолжит расти на фоне топливного кризиса. Они вместе занимают больше 10% рынка, такого не было никогда. Люди, которые могут себе позволить, переходят на электромобили. Гибриды более доступны, они позволяют сегодня серьезно сэкономить на бензине. У нас 70% покупателей таких авто заряжают автомобиль дома, это люди с собственным домом, гаражом, или в их ЖК есть специальная зарядка», - рассказал он.

Нет никакого «бума» на электромобили, если посмотреть количество проданных единиц в штуках. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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