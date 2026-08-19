«Спрос растет благодаря тому, что физические лица больше покупают те машины, которые возятся преимущественно через Кыргызстан. Но в целом рынок падает. Наш утильсбор продолжает убивать импорт, многие машины просто перестали поставляться. Что касается запчастей, этот вопрос в целом как раз решен. У нас уже масса компаний, которые занимаются ввозом запчастей из Китая, логистика организована. При этом из Китая очень активно пошли запчасти не только для китайских авто, для немецких и других тоже», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что спрос какое-то время еще продолжит расти за счет гибридов и электромобилей.

«Что касается гибридов и электромобилей, этот спрос продолжит расти на фоне топливного кризиса. Они вместе занимают больше 10% рынка, такого не было никогда. Люди, которые могут себе позволить, переходят на электромобили. Гибриды более доступны, они позволяют сегодня серьезно сэкономить на бензине. У нас 70% покупателей таких авто заряжают автомобиль дома, это люди с собственным домом, гаражом, или в их ЖК есть специальная зарядка», - рассказал он.

Нет никакого «бума» на электромобили, если посмотреть количество проданных единиц в штуках. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

