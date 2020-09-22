Россиян предупредили об опасности хранения пенсионных выплат на карте

Россиянам рассказали, почему не следует оставлять пенсионные выплаты на банковской карте. По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении полугода.

По словам специалиста, подобное может произойти с теми гражданами, которым для жизни не требуются пенсионные выплаты от государства ежемесячно, передает агентство «Прайм».