Россиян предупредили об опасности хранения пенсионных выплат на карте

Россиянам рассказали, почему не следует оставлять пенсионные выплаты на банковской карте. По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой её выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении полугода.

По словам специалиста, подобное может произойти с теми гражданами, которым для жизни не требуются пенсионные выплаты от государства ежемесячно, передает агентство «Прайм».

Стала известна новая схема мошенничества с данными об остатках средств на банковских картах

Таким образом закон защищает госфинансы от лишних трат, пояснил Коган. Например, пенсионер может уйти из жизни либо эмигрировать в другую страну, а Пенсионный фонд получит эту информацию не сразу, отмечает RT.

Если выплаты будут приостановлены, то пенсионеру придется восстанавливать свои права в территориальном подразделении ПФР, сообщает Ura.ru.

Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ранее объяснил НСН, почему в России упало число используемых населением банковских карт.

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ФОТО: pixabay.com
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