Стала известна новая схема мошенничества с данными об остатках средств на банковских картах

Для получения данных о состоянии счетов клиентов банков злоумышленники воспользовались системой IVR (интерактивным голосовым меню). Используя номер клиента банка, они запрашивали данные об остатках средств на картах. Для этого они вводили последние четыре цифры номеров банковских карт. Эта информация, считают в ЦБ, попала к мошенникам из клиентской базы Joom, оказавшейся в открытом доступе, отмечает РИА Новости.

Злоумышленники, обладая конфиденциальной информацией, связывались с клиентами банка и «подтверждали» свою подлинность как сотрудники банка.

Схему удалось выявить благодаря многочисленным жалобам клиентов одной из кредитных организаций, которые сообщали о звонках мошенников, сообщавшим им точная сумму остатка денежных средств на их счетах, сообщает РБК.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН посоветовал клиентам сервиса, допустившего утечку данных, с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров.

«Гражданам стоит опасаться каких-то моментов, связанных с попыткой мошенников выудить средства, воспользовавшись информацией о картах. Не думаю, что будет вариант прихода злоумышленников по адресам из утечки, но лучше быть начеку и не впускать в квартиры лиц, которые называют ваши личные данные, а также с подозрением относиться к звонкам с незнакомых номеров», - добавил он.

