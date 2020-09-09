Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт

Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств объяснил НСН, почему в России упало число используемых населением банковских карт.

В России растет число граждан, которые отказываются от использования банковских карт. Во втором квартале текущего года число пользователей банковских карт сократилось на 4,5 млн, это стало рекордом за последние 5 лет.

В России растет число отказывающихся от банковских карт

Причиной резкого снижения использования банковских карт стали несколько факторов, которые сошлись во втором квартале 2020 года в России, рассказал в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, первая причина - это карантин. «Карта – это пластик, его физически надо получить в банке. Его доставляют на дом, но даже сама доставка – это физический контакт», - напомнил он.

Второй фактор, который назвал Мехтиев, - переход населения на сберегательную модель поведения. Люди задумались о числе банковских карт в бумажнике и просто оптимизировали их число, оставив лишь те, что часто использовались.

Третье – банки перестали стимулировать получение клиентами новых банковских карт через бонусы и кэшбэки. Сейчас введены ограничения на размер кэшбэка, так как ритейл считал, что сможет отобрать маржу у банков. «В итоге и ритейл просел, и банки не заработали», - усмехнулся Мехтиев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Банковские КартыБанкиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме