Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт
Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств объяснил НСН, почему в России упало число используемых населением банковских карт.
В России растет число граждан, которые отказываются от использования банковских карт. Во втором квартале текущего года число пользователей банковских карт сократилось на 4,5 млн, это стало рекордом за последние 5 лет.
Причиной резкого снижения использования банковских карт стали несколько факторов, которые сошлись во втором квартале 2020 года в России, рассказал в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
По его словам, первая причина - это карантин. «Карта – это пластик, его физически надо получить в банке. Его доставляют на дом, но даже сама доставка – это физический контакт», - напомнил он.
Второй фактор, который назвал Мехтиев, - переход населения на сберегательную модель поведения. Люди задумались о числе банковских карт в бумажнике и просто оптимизировали их число, оставив лишь те, что часто использовались.
Третье – банки перестали стимулировать получение клиентами новых банковских карт через бонусы и кэшбэки. Сейчас введены ограничения на размер кэшбэка, так как ритейл считал, что сможет отобрать маржу у банков. «В итоге и ритейл просел, и банки не заработали», - усмехнулся Мехтиев.
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