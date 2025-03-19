Россиян предупредили о схемах мошенников с самозапретом на кредиты
Злоумышленники могут использовать схемы мошенничества с самозапретом на кредиты. О двух из них рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.
Мошенники могут позвонить через мессенджер и заверить, что необходимо установить программное обеспечение на смартфон или на компьютер для реализации права на самозапрет.
Другой вариант мошеннической схемы связан с сообщением о наличии технической ошибки на портале государственных услуг и неправильной или случайной установке самозапрета. По словам эксперта, в обоих случаях не стоит ничего отвечать, нужно просто положить трубку.
Экономист добавил, что самозапрет страхует от тех мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но не защищает средства, находящиеся на банковском вкладе или счёте, к которому привязана банковская карта. В первые две недели работы сервиса самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН ранее призвал ввести символическую плату за установку самозапрета на кредиты.
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