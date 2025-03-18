В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом вынудили ее передать более 39 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

С ноября по декабрь прошлого года женщина получала звонки с разных номеров от людей, представлявшихся сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. Они убеждали ее передать деньги для их «сохранности», утверждая, что иначе она может потерять все сбережения.

Депутат анонсировал законопроект для защиты пожилых граждан от мошенников

Только 17 марта, осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. В течение двух недель она перевела значительные суммы на счета мошенников и передала часть денег курьеру.

Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:ПенсионерыМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры