В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом вынудили ее передать более 39 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

С ноября по декабрь прошлого года женщина получала звонки с разных номеров от людей, представлявшихся сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. Они убеждали ее передать деньги для их «сохранности», утверждая, что иначе она может потерять все сбережения.