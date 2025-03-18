В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей
В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом вынудили ее передать более 39 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
С ноября по декабрь прошлого года женщина получала звонки с разных номеров от людей, представлявшихся сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. Они убеждали ее передать деньги для их «сохранности», утверждая, что иначе она может потерять все сбережения.
Только 17 марта, осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. В течение двух недель она перевела значительные суммы на счета мошенников и передала часть денег курьеру.
Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru