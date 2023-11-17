«Адаптация»: Рост импорта одежды в РФ объяснили «серыми» схемами

«Преобладающая часть в росте ввоза продукции приходится именно на параллельный импорт. Что касается конечных розничных цен, они сильно зависят от динамики валютного курса… Частые колебания которого вынуждают «застраховываться» от этих перепадов сохранением высоких цен на продукцию даже независимо от уровня спроса. Сказывается также на этих ценах продолжающееся удорожание транспортно-логистических услуг, да и практически всех компонентов производственного процесса в отрасли», - сказал Ульянов.

Он отметил, что российский рынок почти полностью адаптировался к новым внешнеэкономическим условиям.

«Рост импорта обусловлен адаптацией рынка к новым внешнеэкономическим условиям. В 2022-23 годах многие отраслевые компании столкнулись с необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки и торговых партнеров. То есть, «привычные» товары почти полностью перестали поставляться стандартными способами, пришлось искать замену товаров и маршрутов на других рынках. В том числе, рассматривать и реализовывать варианты с параллельным импортом, осуществляемым по облегченным таможенным и выгодным ценовым условиям», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев в интервью НСН заявил, что даже если импорт одежды и обуви и вырос, то это может быть связано с тем, что российские компании выходят из тени, передает «Радиоточка НСН».

