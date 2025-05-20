Стоимость кофе выросла в 2,5 раза за последние полтора года
Рост потребления кофе в мире привел к тому, что предложение не покрывает имеющийся спрос, сказал НСН Рамаз Чантурия.
Рост потребления кофе привел к дисбалансу, из-за которого любая климатическая проблема резко влияет на стоимость продукта, сказал в эфире НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Мосбиржа ранее объявила о начале торгов фьючерсными контрактами на кофе, что, по мнению эксперта рынка товаров повседневного спроса Александра Анфиногенова, открывает новые, практически гарантированные возможности для получения прибыли. В беседе с «Известиями» эксперт также отметил, что в случае непредвиденных сельскохозяйственных трудностей ценность вложенных средств значительно возрастет. Экономист пояснил, что кофе является продуктом постоянного потребления и его популярность неуклонно растет по всему миру. Чантурия отметил, что что цены на кофе за последние полтора года выросли в 2,5 раза.
«Мировое потребление кофе за последние 10 лет совершило качественный скачок и увеличилось настолько, что предложение не покрывает тот спрос, который уже есть. Речь идет в первую очередь о Юго-Восточной Азии. Там потребление росло настолько быстрыми темпами в последние годы, что привело к определенному дисбалансу, и теперь любая климатическая проблема, которая возникает (засуха или заморозки), резко влияет на стоимость. За последние полтора года стоимость кофе выросла в 2,5 раза. Сейчас пока кофейная цена немножко притормозилась, но сохраняется на высоком уровне. Эксперты говорят о том, что во втором полугодии должно быть попроще, потому что ожидаются неплохие урожаи. В таком случае спекулянты немного остынут, и мы получим более-менее нормальный уровень цены на сырье», - сказал собеседник НСН.
Ранее Чантурия заявил «Радиоточке НСН», что во втором полугодии цены на кофе будут стабилизированы на «адекватном» уровне, сейчас россияне начинают отказываться от напитка.
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