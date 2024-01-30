Россия в 2023 году в три раза нарастила экспорт мороженого в Китай

Отмечается, что Китай является одним из перспективных рынков для отечественного мороженого. Согласно данным, предполагается, что к 2025 году поставки мороженого могут вырасти до 1,9 тысячи тонн и превысить 7 млн долларов.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров. Большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров, передает «Радиоточка НСН».

