Россия в 2023 году в три раза нарастила экспорт мороженого в Китай
Экспорт мороженого из России в КНР в прошлом году в стоимостном выражении составил почти два млн долларов, что в три раза превышает показатель 2022 года. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.
Отмечается, что Китай является одним из перспективных рынков для отечественного мороженого. Согласно данным, предполагается, что к 2025 году поставки мороженого могут вырасти до 1,9 тысячи тонн и превысить 7 млн долларов.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров. Большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru