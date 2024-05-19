Экс-разведчик Риттер: Трамп не сможет договориться с Россией

По его словам, «представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно». Кроме того, бывший президент негативно отнесется к отказу России от его плана и может отказаться от мирной позиции в пользу борьбы с мнимой «российской угрозой».

При этом, по словам эксперта, администрация действующего президента Джо Байдена придерживается стабильного внешнеполитического курса и этим играет на руку Москве. Риттер не исключил, что именно с Байденом РФ согласится вести переговоры.

Ранее Байден назвал Путина мясником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

