Экс-разведчик Риттер: Трамп не сможет договориться с Россией
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.
По его словам, «представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит Путину и спасет мир, абсурдно». Кроме того, бывший президент негативно отнесется к отказу России от его плана и может отказаться от мирной позиции в пользу борьбы с мнимой «российской угрозой».
При этом, по словам эксперта, администрация действующего президента Джо Байдена придерживается стабильного внешнеполитического курса и этим играет на руку Москве. Риттер не исключил, что именно с Байденом РФ согласится вести переговоры.
Ранее Байден назвал Путина мясником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru