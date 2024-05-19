Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Техасе заявил, что потребует от действующего президента Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним.

CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии

«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной», — указал экс-глава Белого дома.

До этого Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами, поскольку опасается, что президента могут накачать стимулирующими препаратами.

Ранее Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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