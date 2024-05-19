Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной», — указал экс-глава Белого дома.

До этого Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами, поскольку опасается, что президента могут накачать стимулирующими препаратами.

Ранее Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

