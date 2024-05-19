Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
Бывший американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Техасе заявил, что потребует от действующего президента Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним.
«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной», — указал экс-глава Белого дома.
До этого Трамп сообщил, что планирует добиваться допинг-теста перед дебатами, поскольку опасается, что президента могут накачать стимулирующими препаратами.
Ранее Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
- Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс
- Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
- СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине
- Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки
- Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море
- СМИ: Последний пакет помощи США не переломит ситуацию на Украине
- Группа Apocalyptica выпустила новую песню «One» и клип на нее
- Футбольный клуб «Сочи» первым в сезоне вылетел из РПЛ
- Польша вложит около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru