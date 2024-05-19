Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс

Эдгард напомнил, что находится с братом под различными ограничительными мерами уже давно. «Я, честно говоря, даже не знаю, находимся ли мы под каким-то европейскими санкциями, под санкциями Соединенных Штатов Америки. Не следим за этими изменениями в жизни», - отметил артист.

До этого Запашные привезли в Луганск спектакль «И100РИЯ». Все вырученные средства от представлений пойдут на нужды Луганского цирка.

Ранее Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

