В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма
19 мая 202405:02
В селе Малое Городище Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
Это произошло в результате падения и детонации дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины. На месте работают пожарные.
Никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма
- СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв
- Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
- Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс
- Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
- СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине
- Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки
- Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море
- СМИ: Последний пакет помощи США не переломит ситуацию на Украине
- Группа Apocalyptica выпустила новую песню «One» и клип на нее
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru