В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма

В селе Малое Городище Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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Это произошло в результате падения и детонации дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины. На месте работают пожарные.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Беспилотники

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