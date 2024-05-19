Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края
19 мая 202405:12
Больше 10 беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский и Кущевский районы Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб.
Один из подбитых дронов упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ещё один беспилотник упал в станице Кущевская, после чего началось локальное возгорание. На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее в Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru