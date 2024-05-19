Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края

Один из подбитых дронов упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ещё один беспилотник упал в станице Кущевская, после чего началось локальное возгорание. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

