Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края

Больше 10 беспилотных летательных аппаратов Украины пытались атаковать Славянский и Кущевский районы Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб.

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Один из подбитых дронов упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ещё один беспилотник упал в станице Кущевская, после чего началось локальное возгорание. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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