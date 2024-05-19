СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Выборге Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Mash.

В Севастополе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ

По словам очевидцев, он прогремел около трёх часов ночи. После этого задрожали окна, начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации о случившемся не поступало.

В ночь на 17 мая Киев предпринял очередные попытки атаковать российские регионы. Массированный удар был нанесен по Севастополю, в Туапсе – возгорание нефтеперерабатывающего завода, тревожная сирена прозвучала и в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьВзрывы

Горячие новости

Все новости

партнеры