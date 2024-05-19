СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв
19 мая 202404:32
Взрыв произошел в Выборге Ленинградской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, он прогремел около трёх часов ночи. После этого задрожали окна, начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Официальной информации о случившемся не поступало.
В ночь на 17 мая Киев предпринял очередные попытки атаковать российские регионы. Массированный удар был нанесен по Севастополю, в Туапсе – возгорание нефтеперерабатывающего завода, тревожная сирена прозвучала и в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru