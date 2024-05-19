Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
19 мая 202404:02
Россия и КНДР обменялись туристическими группами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.
По его словам, обмен произошел впервые со времён СССР. Также Москва и Пхеньян обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.
Ранее РСТ зафиксировал рост турпотока из России в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru