Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами

Россия и КНДР обменялись туристическими группами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Туристам из РФ в КНДР запрещали выходить из отеля

По его словам, обмен произошел впервые со времён СССР. Также Москва и Пхеньян обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

Ранее РСТ зафиксировал рост турпотока из России в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Фролова
ТЕГИ:ТуризмКНДР

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