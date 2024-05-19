В Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом
19 мая 202406:01
21-летний молодой человек на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде в Москве, сообщает в Telegram столичная прокуратура.
На улице Фестивальная столкнулись мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом. Мальчик госпитализирован.
Ранее в Госдуме предложили сделать обязательной регистрацию самокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом
- Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края
- В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма
- СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв
- Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
- Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс
- Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
- СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине
- Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru