В Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом

21-летний молодой человек на электросамокате столкнулся с ребенком на велосипеде в Москве, сообщает в Telegram столичная прокуратура.

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На улице Фестивальная столкнулись мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребенок, управлявший велосипедом. Мальчик госпитализирован.

Ранее в Госдуме предложили сделать обязательной регистрацию самокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДТПсамокат

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