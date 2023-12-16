Трутнев: По новым мостам между Россией и КНР перевезли 3,2 млн тонн грузов
Свыше 3 млн тонн грузов транспортировали по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре текущего года. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.
Зампред правительства напомнил, что в прошлом году ввели в эксплуатацию железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян и автодорожный мост Благовещенск-Хэйхэ, проходящие через Амур.
«В январе-ноябре этого года по ним перевезено 3,2 млн тонн грузов», — подчеркнул Трутнев.
Постпред указал, что развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке является приоритетом для правительства страны. В частности, кабмин будет уделять особое внимание развитию Восточного полигона.
«Сейчас правительство обсуждает планы третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. Планируется, что к 2030 году грузовые перевозки по ним достигнут более 250 млн тонн», — добавил Трутнев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru