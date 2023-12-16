Трутнев: По новым мостам между Россией и КНР перевезли 3,2 млн тонн грузов

Зампред правительства напомнил, что в прошлом году ввели в эксплуатацию железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян и автодорожный мост Благовещенск-Хэйхэ, проходящие через Амур.

«В январе-ноябре этого года по ним перевезено 3,2 млн тонн грузов», — подчеркнул Трутнев.

Постпред указал, что развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке является приоритетом для правительства страны. В частности, кабмин будет уделять особое внимание развитию Восточного полигона.

«Сейчас правительство обсуждает планы третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. Планируется, что к 2030 году грузовые перевозки по ним достигнут более 250 млн тонн», — добавил Трутнев.

