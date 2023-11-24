Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию
С начала 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант».
Большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров, Китай вошел в десятку по поставкам этого напитка.
Основной объем рынка заняли бренды Galeway Label и Royal Glenvart, которые представлены в сегменте до тысячи рублей.
Ранее калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. При этом владелец завода отказался раскрывать подробности проекта. До сих пор ни у кого из отечественных производителей не было такой лицензии. На данный момент производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в 7 штатах Мексики.
Текила российского производства не станет массовым продуктом, но будет активно использоваться в барной индустрии для приготовления коктейлей, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз «Радиоточке НСН».
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