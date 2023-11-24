Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

С начала 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант».

Большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров, Китай вошел в десятку по поставкам этого напитка.

Основной объем рынка заняли бренды Galeway Label и Royal Glenvart, которые представлены в сегменте до тысячи рублей.