Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию

С начала 2023 года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант».

Большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров, Китай вошел в десятку по поставкам этого напитка.

Основной объем рынка заняли бренды Galeway Label и Royal Glenvart, которые представлены в сегменте до тысячи рублей.

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Ранее калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. При этом владелец завода отказался раскрывать подробности проекта. До сих пор ни у кого из отечественных производителей не было такой лицензии. На данный момент производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в 7 штатах Мексики.

Текила российского производства не станет массовым продуктом, но будет активно использоваться в барной индустрии для приготовления коктейлей, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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