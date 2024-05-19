Песков: Подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом
19 мая 202407:01
Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею идет своим ходом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Подготовка визита ведется своим ходом», – указал пресс-секретарь президента.
Ранее стало известно, что во время визита президента России Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru