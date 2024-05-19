Песков: Подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом

Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею идет своим ходом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Подготовка визита ведется своим ходом», – указал пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что во время визита президента России Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияКНДРВладимир ПутинКим Чен Ын

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