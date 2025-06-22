Россия увеличила импорт вина из Грузии в мае более чем в 3 раза

По данным агентства, в мае поставки из Грузии в Россию выросли до 17,15 млн долларов по сравнению с 5 млн долларов годом ранее.

Несмотря на значительный рост, объем российского импорта грузинского вина за пять месяцев текущего года все еще остается вдвое ниже прошлогоднего уровня — 57,6 млн против 104,5 млн долларов.

В прошлом месяце около двух третей всего экспорта грузинского вина пришлось на Россию. Месяцем ранее эта доля составляла 58%.

Общий объем экспорта вина из Грузии в другие страны в мае составил 25,9 млн долларов. Среди крупных покупателей, помимо России, также были Белоруссия (1,5 млн долларов), Польша (1,2 млн) и Украина (1,1 млн).

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал НСН, что бренд выиграл тендер в Китае и впервые будет поставлять свои вина иностранному перевозчику.

