Поставки грузинского вина в Россию сократились в два раза
Грузия почти в два раза уменьшила объем поставок вина в Россию в январе 2025 года. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.
Объем импорта за первый месяц 2025 года составил 2 500 против 5 000 тонн в январе 2024 года. Сократился импорт в 1,9 раза и в денежном выражении (с $13,3 млн до $6,9 млн).
Вместе с тем выросли объемы отгрузки газированной и минеральной воды до $6,7 млн за 12,4 тысячи тонн ($4,8 млн и 9,1 тысячи тонн в 2024 году).
Ранее журналист, винный эксперт Антон Обрезчиков заявил, что пошлины позволяют получать средства для господдержки отечественного виноделия, поэтому повышать их до 200% означает остаться без дополнительных средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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