Российский бренд «Абрау-Дюрсо» выиграл тендер в Китае и впервые будет поставлять свои вина иностранному перевозчику. Об этом рассказал НСН Павел Титов, президент группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова начнет поставки продукции для бортового меню China Eastern Airlines, сообщил «Коммерсантъ». Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику. Представитель компании отметил, что этот результат стал возможен благодаря победе в тендере.