Как «Абрау-Дюрсо» стали поставщиком вина для бортов китайской авиакомпании
Полусладкое российское вино на борту китайских авиалайнеров можно будет пить уже в этом году, заявил НСН Павел Титов.
Российский бренд «Абрау-Дюрсо» выиграл тендер в Китае и впервые будет поставлять свои вина иностранному перевозчику. Об этом рассказал НСН Павел Титов, президент группы компаний «Абрау-Дюрсо».
Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова начнет поставки продукции для бортового меню China Eastern Airlines, сообщил «Коммерсантъ». Для российских производителей вин это первый опыт отгрузок своей продукции зарубежному перевозчику. Представитель компании отметил, что этот результат стал возможен благодаря победе в тендере.
«В первой партии будет представлено вино “Абрау-Дюрсо Купаж красное полусладкое”, в дальнейшем мы будем ориентироваться на потребительский отклик. “Абрау-Дюрсо” впервые будет поставлять свою продукцию иностранному перевозчику. Наше вино будет представлено на бортах China Eastern Airlines как международных, так и внутренних рейсов уже летом этого года. Продукция стала победителем тендера авиакомпании China Eastern Airlines», — подчеркнул Павел Титов.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в эфире НСН призвал разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах.
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