Россия сократила экспорт зерна на 18,7%

Российские аграрии сократили на 18,7% в годовом отношении экспорт зерна с 1 по 20 сентября 2024 года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистику аналитиков Российского зернового союза.

На Украине заявили о дефиците продовольственной пшеницы

По словам главы аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, за первые две декады сентября были экспортированы 4,09 млн тонн российского зерна. При этом объемы вывоза пшеницы составили 3,753 млн тонн (уменьшение на 10,8% год к году). Сократилась и география покупателей: в 2023 году российскую пшеницу закупали 46 стран, в 2024 году — лишь 30 государств.

Сильнее всего сократились объемы отгрузки ячменя (257 тысяч тонн против 658 тысяч тонн годом ранее) и кукурузы (82 тысячи тонн против 166 тысяч тонн).

Вместе с тем поставки зерна из России в Китай за восемь месяцев 2024 года выросли почти вдвое.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Погожев
ТЕГИ:РоссияЭкспортЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры