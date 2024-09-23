Россия сократила экспорт зерна на 18,7%

По словам главы аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, за первые две декады сентября были экспортированы 4,09 млн тонн российского зерна. При этом объемы вывоза пшеницы составили 3,753 млн тонн (уменьшение на 10,8% год к году). Сократилась и география покупателей: в 2023 году российскую пшеницу закупали 46 стран, в 2024 году — лишь 30 государств.

Сильнее всего сократились объемы отгрузки ячменя (257 тысяч тонн против 658 тысяч тонн годом ранее) и кукурузы (82 тысячи тонн против 166 тысяч тонн).

Вместе с тем поставки зерна из России в Китай за восемь месяцев 2024 года выросли почти вдвое.

