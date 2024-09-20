Россия почти вдвое нарастила поставки зерна в Китай

В частности, за январь-август текущего года КНР нарастила закупки зерновых из РФ в 1,9 раза - до рекордных с 2015 года 310 млн долларов.

Уточняется, что основу поставок в Китай составляет ячмень - 125,3 млн долларов. Сильнее всего - в 7,4 раза - вырос экспорт пшеницы (66,1 млн долларов). При этом поставки кукурузы сократились в 3,2 раза.

Ранее в Международном совете по зерну заявили, что Россия по итогам сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 млн тонн пшеницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

