На Украине заявили о дефиците продовольственной пшеницы
Дефицит продовольственной пшеницы зафиксирован на мукомольных заводах Украины. Об этом заявил глава союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, пишет портал Latifundist.com.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц», — подчеркнул директор объединения.
По словам Рыбчинского, заводы, которые перерабатывают сотню тонн пшеницы в сутки, «гоняются за автомобильными партиями» в 20-30 тонн. Глава союза мукомолов также напомнил, что на Украине действует постановление правительства о необходимости иметь на складах предприятий двухмесячный запас муки.
Ранее заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявлял, что большую часть зерна вывозят из страны нелегально, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru