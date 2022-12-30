«Россия ничего не теряет»: Ответ Путина на нефтяной потолок ударит по Европе
Экономисты отмечают, что Россия ничего не теряет из-за ужесточения контроля над продажей нефти. При этом в долгосрочной перспективе рынок ждут изменения, которые затронут именно Европу.
Экономист Натиг Джафарли предрек странам, которые ввели потолок цен на российскую нефть, проблемы из-за ужесточения Москвой контроля над продажей нефти.
«Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время – это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», - объяснил эксперт.
Он напомнил, что страны, которые ввели ограничения, и так не покупали российскую танкерную нефть.
«Что же касается трубопроводной нефти, которая в малых объемах, но все же поступает в Евросоюз, особенно в Венгрию, то она в стороне и от санкций, и от потолка цен», - добавил он.
27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. В указе уточняется, что запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года.
Джафарли назвал указ Путина страховкой для внутренних игроков, которые могли бы обходными путями продавать нефть тем, кто ввел потолок.
«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым», - заключил экономист.
При этом рынки пока не очень жестко отреагировали на эти события, особых всплесков цен на нефть не было.
Таким образом, если не будет более жестких мер со стороны России, то есть уменьшения добычи, то цены на нефть в ближайшее время останутся в коридоре 80-90 долларов, и этот коридор на данный момент, похоже, устраивает всех игроков рынка, отметил эксперт.
О том, что Россия принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, установленным Западом, ранее заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию еще до введения ограничений.
В Москве уверены, что Запад поступает неразумно, вводя подобные ограничения, так как они затронут весь рынок. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из России, теперь же Европа «сама себя наказала», попав под влияние США.
«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Аналитики рынка по-разному оценивают последствия введенного ограничения и ответа Москвы. Так, Foreign Policy сообщает, что максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы РФ, но при этом ударит по европейцам.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что теперь в течение трех-четырех месяцев будет переходный период, на протяжении которого увеличится скидка на российскую нефть, при этом сокращение экспорта не будет критичным.
«Но опять же, сокращение экспорта может спровоцировать рост цен на мировом рынке. Вполне возможно, что, если из-за глобальной рецессии цены будут снижаться, ОПЕК+ поддержит цены сокращением квот. Все склоняются к тому, что в Европе будет глобальная рецессия на протяжении первого полугодия», - отметил он.
При этом Юшков подчеркнул, что нынешний потолок цен выгоден для России.
«Нас некому заменить на мировом рынке. Иначе был бы введен не потолок цен, а полное эмбарго, как изначально и сделали американцы в марте 2022 года. Так как европейцы и американцы хотят низкой стоимости нефти, то они принимают довольно мягкое решение по потолку цен», — подытожил он.
Напомним, что потолок цен на нефть, введенный государствами G7, ЕС, Норвегией и Австралией, вступил в силу 5 декабря и составляет 60 долларов за баррель. Под его действие попал транзит российской нефти в третьи страны. Также предполагаются ограничения по предоставлению услуг организациями из стран, принявших данные меры.
Уже в январе Евросоюз пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
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