«Россия ничего не теряет»: Ответ Путина на нефтяной потолок ударит по Европе

Экономист Натиг Джафарли предрек странам, которые ввели потолок цен на российскую нефть, проблемы из-за ужесточения Москвой контроля над продажей нефти.

«Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время – это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», - объяснил эксперт.

Он напомнил, что страны, которые ввели ограничения, и так не покупали российскую танкерную нефть.

«Что же касается трубопроводной нефти, которая в малых объемах, но все же поступает в Евросоюз, особенно в Венгрию, то она в стороне и от санкций, и от потолка цен», - добавил он.