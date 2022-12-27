Путин запретил поставки нефти тем, кто прописывает в контрактах потолок цен
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов.
В указе уточняется, что запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года.
Россия принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, установленным Западом. Об этом ранее заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН напомнил аналогичное заявление вице-премьера РФ Александра Новака и назвал его показательной мерой. Эксперт отметил, что сокращение экспорта нефти может спровоцировать рост цен на мировом рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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