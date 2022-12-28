Россия не посоветовалась с ОПЕК+ по поводу ответа на потолок цен на нефть
Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
Собеседник агентства отметил, что в основном велись внутрироссийские консультации. Песков назвал ответ на подобные нелегитимные и абсурдные меры суверенным правом России.
Пресс-секретарь президента добавил, что по другим темам, затрагивающим энергорынки, а также по самому потолку цен Россия регулярно консультируется с членами ОПЕК+.
Ранее Песков заявил, что указ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть распространяется и на действующие контракты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Скончался экс-гендиректор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров
- Минобороны РФ получило партию истребителей Су-57
- Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
- Мишустин: негативные прогнозы относительно российской экономики не сбылись
- Глава Минэнерго призвал создать условия для легального майнинга
- Путин подписал закон для защиты банков с российским участием от санкций
- Аналитики допустили нанесение США удара по России для защиты союзников НАТО
- Корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил испытания после модернизации
- СМИ: убившая своих сыновей и дочку россиянка частично признала вину
- Объявленный в розыск журналист Грозев отказался назвать своё местонахождение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru