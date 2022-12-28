Россия не посоветовалась с ОПЕК+ по поводу ответа на потолок цен на нефть

Россия не провела консультации с ОПЕК+ по поводу ответа на введение потолка цен на нефть. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Собеседник агентства отметил, что в основном велись внутрироссийские консультации. Песков назвал ответ на подобные нелегитимные и абсурдные меры суверенным правом России.

Пресс-секретарь президента добавил, что по другим темам, затрагивающим энергорынки, а также по самому потолку цен Россия регулярно консультируется с членами ОПЕК+.

Ранее Песков заявил, что указ Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть распространяется и на действующие контракты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьДмитрий ПесковЦены На Нефть
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