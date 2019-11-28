Россия и Украина провели двустороннюю встречу по газу

28 ноября 201922:58

Россия и Украина впервые за длительный период времени провели двустороннюю встречу по газовому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

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Встреча состоялась в австрийской Вене. В ней, в частности, приняли участие главы Минэнерго обеих стран, а также представители «Газпрома» и «Нафтогаза».

Отмечается, что в рамках встречи стороны озвучили свои предложения для урегулирования конфликтной ситуации, а также договорились активно поддерживать двусторонни контакт.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что все переговоры по транзиту газа из РФ ведутся в Евросоюзе, отдельных переговоров с РФ не существует.

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